História da cervejaria Guinness será contada em nova série da Netflix

Steven Knight, criador de Peaky Blinders, está prestes a lançar um novo épico televisivo: House of Guinness, que estreia na Netflix em 25 de setembro. A produção mergulha na vida real da família por trás da maior cervejaria do mundo, transformando um império alcooleiro em drama histórico.

O que aconteceu

A série é ambientada em Dublin e Nova York, nos anos 1860, logo após a morte de Sir Benjamin Guinness, o visionário responsável por consolidar o sucesso da cervejaria. O conteúdo de seu testamento causa tensão entre os filhos Arthur, Edward, Anne e Ben, ao mesmo tempo em que mexe com a vida de trabalhadores e famílias ligadas ao negócio.