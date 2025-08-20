SplashUOL
História da cervejaria Guinness será contada em nova série da Netflix

House of Guinness, nova série da Netflix, estreia em 25 de setembro
House of Guinness, nova série da Netflix, estreia em 25 de setembro Imagem: Reprodução Netflix

Steven Knight, criador de Peaky Blinders, está prestes a lançar um novo épico televisivo: House of Guinness, que estreia na Netflix em 25 de setembro. A produção mergulha na vida real da família por trás da maior cervejaria do mundo, transformando um império alcooleiro em drama histórico.

O que aconteceu

A série é ambientada em Dublin e Nova York, nos anos 1860, logo após a morte de Sir Benjamin Guinness, o visionário responsável por consolidar o sucesso da cervejaria. O conteúdo de seu testamento causa tensão entre os filhos Arthur, Edward, Anne e Ben, ao mesmo tempo em que mexe com a vida de trabalhadores e famílias ligadas ao negócio.

É a história extraordinária de uma família que, por acaso, herdou a maior cervejaria do mundo. Eles são jovens e recebem a tarefa de assumir o controle desta marca incrivelmente bem-sucedida. A primeira prioridade é: não estragar tudo. E a segunda prioridade é tornar a Guinness ainda maior Steven Knight, criador da série

Knight contou que o centro da narrativa está na relação entre Arthur e Edward. "Não vou revelar a história, mas eles receberam a administração conjunta da cervejaria por razões muito interessantes. Antes de morrer, o pai deles deliberadamente acorrentou Arthur e Edward juntos na responsabilidade pela cervejaria. Vocês descobrirão o porquê quando assistirem."

O elenco mistura nomes em ascensão e rostos conhecidos: Anthony Boyle (Não Diga Nada), Louis Partridge (Enola Holmes), Emily Fairn (The Responder), Fionn O'Shea (Meus Encontros com Amber), James Norton (Grantchester) e Seamus O'Hara (An Irish Goodbye).

