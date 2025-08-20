História da cervejaria Guinness será contada em nova série da Netflix

Steven Knight, criador de Peaky Blinders, está prestes a lançar um novo épico televisivo: House of Guinness, que estreia na Netflix em 25 de setembro. A produção mergulha na vida real da família por trás da maior cervejaria do mundo, transformando um império alcooleiro em drama histórico.
O que aconteceu
A série é ambientada em Dublin e Nova York, nos anos 1860, logo após a morte de Sir Benjamin Guinness, o visionário responsável por consolidar o sucesso da cervejaria. O conteúdo de seu testamento causa tensão entre os filhos Arthur, Edward, Anne e Ben, ao mesmo tempo em que mexe com a vida de trabalhadores e famílias ligadas ao negócio.
É a história extraordinária de uma família que, por acaso, herdou a maior cervejaria do mundo. Eles são jovens e recebem a tarefa de assumir o controle desta marca incrivelmente bem-sucedida. A primeira prioridade é: não estragar tudo. E a segunda prioridade é tornar a Guinness ainda maior Steven Knight, criador da série
Knight contou que o centro da narrativa está na relação entre Arthur e Edward. "Não vou revelar a história, mas eles receberam a administração conjunta da cervejaria por razões muito interessantes. Antes de morrer, o pai deles deliberadamente acorrentou Arthur e Edward juntos na responsabilidade pela cervejaria. Vocês descobrirão o porquê quando assistirem."
O elenco mistura nomes em ascensão e rostos conhecidos: Anthony Boyle (Não Diga Nada), Louis Partridge (Enola Holmes), Emily Fairn (The Responder), Fionn O'Shea (Meus Encontros com Amber), James Norton (Grantchester) e Seamus O'Hara (An Irish Goodbye).
