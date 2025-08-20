'Héctor Bolígrafo', do Lady Night, fazia CQC, SuperPop e programa do Faro

O poligrafista Jorge Maria, que comanda o quadro "Héctor Bolígrafo", no Lady Night, tem histórico de participações em programas de sucesso da TV brasileira, antes de sua parceria com Tatá Werneck, no Multishow.

Conheça o polígrafo

Jorge Maria é investigador, perito e professor com 28 anos de experiência na área. Ele é um dos poucos especialistas em testes de polígrafo em atuação no Brasil.

Poligrafista costuma dar palestras sobre o tema e participar de debates. Entre outros, ele já foi convidado para abordar o assunto em universidades.