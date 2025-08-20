'Héctor Bolígrafo', do Lady Night, fazia CQC, SuperPop e programa do Faro

O poligrafista Jorge Maria, que comanda o quadro "Héctor Bolígrafo", no Lady Night, tem histórico de participações em programas de sucesso da TV brasileira, antes de sua parceria com Tatá Werneck, no Multishow.
Conheça o polígrafo
Jorge Maria é investigador, perito e professor com 28 anos de experiência na área. Ele é um dos poucos especialistas em testes de polígrafo em atuação no Brasil.
Poligrafista costuma dar palestras sobre o tema e participar de debates. Entre outros, ele já foi convidado para abordar o assunto em universidades.
Participações em programas na TV brasileira. Antes de se unir à Tatá Werneck no Lady Night, ele participou de atrações como CQC, na Band, SuperPop, na RedeTV!, A Fazenda, na RecordTV, e até no programa Silvio Santos, no SBT.
Analisou personalidades brasileiras. Em sua segunda temporada no Lady Night como "Hector Bolígrafo", ele usou seus talentos para analisar famosos como Xuxa Meneghel, Angélica, Nicolas Prattes, Rodrigo Faro e Pedro Bial — nesses casos, com pegada humorística, como é a proposta do programa comandado por Werneck.
Na vida pessoal, Jorge é casado há mais de 30 anos com a empresária Adriana Smock. Juntos, eles são pais de dois filhos: Felipe Maria e Melissa Maria. Torcedor do São Paulo, ele também costuma compartilhar momentos em jogos do tricolor paulista.
