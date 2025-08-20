Morre Grande Otelo Filho aos 70 anos

Ele voltou a atuar em 2021, quando gravou uma participação na novela "Gênesis" (Record TV), no papel de um sacerdote. "Estar de novo em um set de gravação foi muito simbólico para mim. Me senti renascendo. Estou animado, quero fazer novos projetos", disse, em entrevista à coluna de Patricia Kogut, do jornal O Globo.

Estou retomando minha carreira como ator, algo que não fazia há muito tempo. disse em entrevista em 2021

Na época, ele disse que sempre sentiu pressão pelo fato de ser filho de um grande artista. "O meu pai foi uma pessoa incrível, tínhamos uma relação muito próxima. Ele era um grande amigo. Ao mesmo tempo, ser filho de Grande Otelo sempre teve um peso muito grande sobre mim em todos os sentidos. Muitas pessoas se aproximavam por interesse. Também fui muito cobrado e comparado a ele", disse.

Grande Otelo

O ator, que morreu em 1993 aos 78 anos, foi um dos grandes nomes do chamado "teatro de revista" (popular e de apelo sensual) na primeira metade do século 20 e é considerado um dos mais importantes atores brasileiros.

Ator, comediante, cantor, produtor e compositor, ele participou de filmes como "Macunaíma", "Saltimbancos" e "Assalto ao Trem Pagador".