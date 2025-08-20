'Êta Mundo Melhor!': Simbá ataca novamente e faz revelação aterrorizante

Mentira de Simbá vai movimentar a trama das 18h. Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (20) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
O que vai acontecer
Simbá afirma às crianças que é ele quem manda na casa de Zulma. Mais uma vez o garotinho, que não deixa Samir em paz, faz uma declaração aterrorizante para os colegas.
Também nesta quarta, Candinho aparece para ver a apresentação de Dita no concurso de rainha do rádio. Com isso, Dita e Candinho se reaproximam, mas passam por um momento tenso após Zulma inventar que está namorando Candinho.
O capítulo também mostrará Celso acodindo Estela e Anabela. Já Cunegundes confronta Quinzinho e Francine se irrita, e a veterana garante que irá se separar de Quinzinho.
Por fim, Sabiá investiga sobre o ocorrido na noite em que foi dopado. O Comendador pressiona Tamires, que pede ajuda a Ernesto.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
