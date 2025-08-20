SplashUOL
Esculhambada por Zulma, Dita ganha mais uma inimiga em 'Êta Mundo Melhor!'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Dita em Êta Mundo Melhor!
Dita em Êta Mundo Melhor! Imagem: Reprodução/Globo

Amanhã, quinta-feira (21), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Dita ganha outra inimiga.

O que vai acontecer

Dita se irrita com a afirmação de Zulma sobre ser namorada de Candinho, que fica bem confuso. Em seguida, Olímpia arma para impedir que Dita vença o concurso de rainha da rádio.

Ainda neste capítulo, Celso pede que Estela lhe conte a verdade sobre seu passado. Zé dos Porcos diz que conseguirá uma forma de se casar com Maria Divina.

Quincas desconfia do suposto namoro entre Sônia e Lauro. Candinho se surpreende ao encontrar Cunegundes em sua casa.

Tamires descobre que o Comendador não pagou por sua festa e pede que Ernesto resolva o problema. Estela reconhece Simbá em seu retrato-falado.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

