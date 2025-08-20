Duas mulheres humilhadas e um vídeo íntimo: Jaques movimenta 'Dona de Mim'

Em seguida, Ricardo revela a Tânia o vídeo comprometedor que fez de Jaques. Vingativa, Tânia tenta resgatar o vídeo de Jaques no celular de Ricardo.

Neste mesmo capítulo, Jaques humilha Leo, que é apoiada por Samuel. Além disso, Nina repreende Jaques ao vê-lo oferecendo bebida alcoólica a Filipa. Depois, Jaques sai com Davi e acaba conhecendo Lia.

Ainda nesta quarta, Rosa e Filipa sentem saudade de Abel. Caco insiste em se aproximar de Ayla para saber do bebê. Yara e Leo se surpreendem com o mau humor de Stephany.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.


