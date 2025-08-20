Duas mulheres humilhadas e um vídeo íntimo: Jaques movimenta 'Dona de Mim'

Jaques (Marcello Novaes) vai continuar movimentando "Dona de Mim" no capítulo desta quarta-feira (20).
O que vai acontecer
Tânia assusta Jaques, que afirma que o casamento dos dois não tem mais volta. Ela chega a sofrer por Jaques, e Ricardo tenta animá-la.
Em seguida, Ricardo revela a Tânia o vídeo comprometedor que fez de Jaques. Vingativa, Tânia tenta resgatar o vídeo de Jaques no celular de Ricardo.
Neste mesmo capítulo, Jaques humilha Leo, que é apoiada por Samuel. Além disso, Nina repreende Jaques ao vê-lo oferecendo bebida alcoólica a Filipa. Depois, Jaques sai com Davi e acaba conhecendo Lia.
Ainda nesta quarta, Rosa e Filipa sentem saudade de Abel. Caco insiste em se aproximar de Ayla para saber do bebê. Yara e Leo se surpreendem com o mau humor de Stephany.
