'Dona de Mim' hoje (20): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (20) em "Dona de Mim" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Tânia assusta Jaques. Jaques afirma a Tânia que o casamento dos dois não tem mais volta. Samuel pede que Pam e Kami o ensinem a dançar. Jaques humilha Leo, que é apoiada por Samuel. Rosa e Filipa sentem saudade de Abel. Tânia sofre por Jaques, e Ricardo tenta animá-la. Nina repreende Jaques ao vê-lo oferecendo bebida alcoólica a Filipa. Ricardo revela a Tânia o vídeo comprometedor que fez de Jaques. Jaques sai com Davi e acaba conhecendo Lia. Caco insiste em se aproximar de Ayla para saber do bebê. Yara e Leo se surpreendem com o mau humor de Stephany. Tânia tenta resgatar o vídeo de Jaques no celular de Ricardo.