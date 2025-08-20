Homem agride ex-namorada no 'Casos de Família', e delegado intervém

Em seguida, Palumbo questionou o convidado. "Se ela falar que vai sair daqui sem você, o que você vai fazer?", perguntou. O convidado respondeu: "Eu vou na casa dela." Diante da afirmação, Palumbo reforçou autoridade. "Eu te garanto que ela vai sair daqui e você não vai chegar perto dela", finalizou o policial.

Em nota enviada a Splash, a emissora afirmou que o programa atuou corretamente perante ao comportamento do participante: "O rapaz saiu e não participou do restante da atração. O Delegado Palumbo junto com sua equipe de segurança interveio para evitar qualquer agressão."

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie. Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares. Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — a Central de Atendimento à Mulher, que funciona em todo o país e no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita.

O serviço recebe denúncias, dá orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008. A denúncia também pode ser feita pelo Disque 100, que apura violações aos direitos humanos. Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).

Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses. Caso esteja se sentindo em risco, a vítima pode solicitar uma medida protetiva de urgência.