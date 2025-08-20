Carmo Dalla Vecchia surpreende fãs com novo visual: 'O que aconteceu?'

Carmo Dalla Vecchia, 53, chamou atenção ao surgir com um visual diferente durante sua participação no Encontro, da Globo, na manhã de hoje. A mudança radical na aparência repercutiu nas redes sociais e gerou uma onda de críticas.
O que aconteceu
Ator apareceu com bigode, cavanhaque e sobrancelhas descoloridos. Conhecido por atuações em novelas como "A Favorita", "América" e "Amor à Vida", Carmo não explicou se as mudanças fazem parte de algum personagem.
No X, usuários não economizaram nos comentários. "Carmo Dalla Vecchia é um homem tão bonito, mas se esforça pra ficar feio. Tá pavoroso no Encontro", escreveu um telespectador. Outro questionou: "O que aconteceu com o Carmo Dalla Vecchia? Que visual é esse?".
Carmo completa 54 anos amanhã. O ator está em cartaz no teatro com a peça "Corte Fatal". Além do espetáculo, Carmo também ensaia o texto para estrear "Bruxas de Salém".
