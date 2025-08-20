Bia Miranda quer 'banho de sal grosso' após acidente e prisão de Gato Preto

Bia Miranda, 21, falou nas redes sociais sobre o acidente de carro que sofreu em São Paulo na manhã de hoje.
O que aconteceu
Confirmou a prisão de Gato Preto. Bia Miranda disse que acordou e descobriu que o namorado havia sido preso: "Não sei em qual delegacia ele está, vou saber agora. Eu falo, esse mês tá difícil".
Disse que vai tentar contato com o outro envolvido no acidente. "Na hora, o que me foi passado foi que o senhorzinho passou no sinal vermelho e o Samuel [Gato Preto] foi de frente. Agora o senhorzinho falou que o Samuel que passou no sinal vermelho. Eu não sei quem tá errado e quem tá certo. Só sei que, graças a Deus, ninguém se machucou", disse.
Quero saber se tem câmera de segurança, deve ter. Quero pedir desculpas para o senhorzinho, para o filho dele, se a gente estava errado. Não vi nada, estava mexendo no celular na hora. Só vi a batida mesmo. Bia Miranda
Quer pagar pelos prejuízos. "O carro do senhorzinho, isso é lixo. A gente arca com a responsabilidade, lógico que ele não vai ficar sem, estando errado ou certo. Só quero pagar para ninguém sair prejudicado. Na saúde ninguém saiu, agora vamos ver em bens materiais."
Citou os problemas do último mês. "A gente tem que tomar um banho de sal grosso. O insta dele foi derrubado, o carro que ele quitou ontem, deu PT de R$ 1,5 milhão. Foi preso. Tá acontecendo muita coisa esse mês. Tá pesado, parecendo mês de outubro."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.