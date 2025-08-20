Bella Campos exibe 'barriga de grávida' de personagem: 'Mamãe ama'

Bella Campos exibiu uma 'barriguinha de grávida' nos bastidores de "Vale Tudo", na Globo.
O que vai acontecer
Maria de Fátima, personagem interpretada por Bella Campos, está gravida. A atriz, então, tirou uma foto nos bastidores da novela com a mão na barriga e brincou: "Prontinha para a ultra!!! Mamãe ama, mamãe cuida".
Há alguns dias, Maria de Fátima se jogou da escadaria do Theatro Municipal para perder o bebê. No entanto, seu plano deu errado.
Na versão original, Maria de Fátima seguiu com a gestação, mas tentou vender o bebê para estrangeiros. Raquel, ao saber da negociação criminosa, consegue reaver o neto, que fica sob seus cuidados.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
