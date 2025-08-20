SplashUOL
Assine UOL
Novelas

Bella Campos exibe 'barriga de grávida' de personagem: 'Mamãe ama'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Vale Tudo: Bella Campos mostrar barriguinha de grávida da personagem
Vale Tudo: Bella Campos mostrar barriguinha de grávida da personagem Imagem: Reprodução/Instagram

Bella Campos exibiu uma 'barriguinha de grávida' nos bastidores de "Vale Tudo", na Globo.

O que vai acontecer

Maria de Fátima, personagem interpretada por Bella Campos, está gravida. A atriz, então, tirou uma foto nos bastidores da novela com a mão na barriga e brincou: "Prontinha para a ultra!!! Mamãe ama, mamãe cuida".

Há alguns dias, Maria de Fátima se jogou da escadaria do Theatro Municipal para perder o bebê. No entanto, seu plano deu errado.

Na versão original, Maria de Fátima seguiu com a gestação, mas tentou vender o bebê para estrangeiros. Raquel, ao saber da negociação criminosa, consegue reaver o neto, que fica sob seus cuidados.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

1.441 votos
Imagem
Fábio Rocha/Globo
Imagem
Divulgação/Globo
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Fabio Rocha/Globo
Imagem
Fábio Rocha/Globo
Imagem
Marcos Serra Lima/Globo
Imagem
Marcos Serra Lima/Globo
Imagem
Reprodução/Instagram
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Fábio Rocha/Globo
1.441 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.