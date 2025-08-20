SplashUOL
'De jeito nenhum': bigode causou polêmica nos bastidores de 'A Hora do Mal'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Alden Ehrenreich, de 'A Hora do Mal'
Alden Ehrenreich, de 'A Hora do Mal' Imagem: Reprodução

O ator Alden Ehrenreich, 35, conhecido por "Han Solo: Uma História Star Wars" (2018), revelou uma curiosidade dos bastidores de "A Hora do Mal", terror de Zach Cregger lançado no começo de agosto no Brasil.

O que aconteceu

Intérprete do policial Paul Morgan, ator contou que não queria, de forma alguma, usar bigode no papel. Em entrevista à revista Men's Health, Ehrenreich explicou a decisão inicial.

Dissemos: 'De jeito nenhum, não vamos fazer bigode! É um clichê. Todo policial de filme tem bigode, e a gente não vai entrar nessa' Alden Ehrenreich

O ator chegou a enviar uma foto sua de bigode para o diretor, apenas como teste. Para sua surpresa, Zach Cregger pediu que ele mantivesse o visual. "Não tire o bigode", teria dito o cineasta.

Convivência com policiais o fez mudar de ideia. A virada aconteceu quando Ehrenreich passou um tempo com policiais de verdade e notou que muitos deles realmente usavam bigode.

Foi a típica situação no cinema: você tem uma ideia fixa e apaixonada, mas na hora H acaba fazendo algo diferente que funciona melhor Alden Ehrenreich

Ehrenreich revelou como foi seu treino com um policial de verdade a fim de ganhar mais naturalidade. "Sentei na sala dele, com ele e a esposa, e eles me mostraram como seria imobilizar alguém, algemar, prender, usando a esposa dele como 'suspeita'. Ela foi muito simpática e colaborativa. Os dois foram extremamente prestativos", contou.

Construindo o personagem

O artista ainda adotou outras mudanças para dar mais autenticidade ao papel. "Ganhei um pouco de peso para o papel, deixei o bigode crescer e vesti o uniforme de verdade. Isso faz uma grande diferença. Você sente o personagem de uma forma diferente", disse.

O figurino foi outro ponto importante. Apesar do calor intenso em Atlanta, local das filmagens, ele decidiu usar colete à prova de balas. "Mas decidi que queria carregar o colete. Queria que ele sentisse o peso do mundo nos ombros", afirmou.

