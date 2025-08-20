'De jeito nenhum': bigode causou polêmica nos bastidores de 'A Hora do Mal'

O ator Alden Ehrenreich, 35, conhecido por "Han Solo: Uma História Star Wars" (2018), revelou uma curiosidade dos bastidores de "A Hora do Mal", terror de Zach Cregger lançado no começo de agosto no Brasil.
O que aconteceu
Intérprete do policial Paul Morgan, ator contou que não queria, de forma alguma, usar bigode no papel. Em entrevista à revista Men's Health, Ehrenreich explicou a decisão inicial.
Dissemos: 'De jeito nenhum, não vamos fazer bigode! É um clichê. Todo policial de filme tem bigode, e a gente não vai entrar nessa' Alden Ehrenreich
O ator chegou a enviar uma foto sua de bigode para o diretor, apenas como teste. Para sua surpresa, Zach Cregger pediu que ele mantivesse o visual. "Não tire o bigode", teria dito o cineasta.
Convivência com policiais o fez mudar de ideia. A virada aconteceu quando Ehrenreich passou um tempo com policiais de verdade e notou que muitos deles realmente usavam bigode.
Foi a típica situação no cinema: você tem uma ideia fixa e apaixonada, mas na hora H acaba fazendo algo diferente que funciona melhor Alden Ehrenreich
Ehrenreich revelou como foi seu treino com um policial de verdade a fim de ganhar mais naturalidade. "Sentei na sala dele, com ele e a esposa, e eles me mostraram como seria imobilizar alguém, algemar, prender, usando a esposa dele como 'suspeita'. Ela foi muito simpática e colaborativa. Os dois foram extremamente prestativos", contou.
Construindo o personagem
O artista ainda adotou outras mudanças para dar mais autenticidade ao papel. "Ganhei um pouco de peso para o papel, deixei o bigode crescer e vesti o uniforme de verdade. Isso faz uma grande diferença. Você sente o personagem de uma forma diferente", disse.
O figurino foi outro ponto importante. Apesar do calor intenso em Atlanta, local das filmagens, ele decidiu usar colete à prova de balas. "Mas decidi que queria carregar o colete. Queria que ele sentisse o peso do mundo nos ombros", afirmou.
