Demissões, troca de casa: Zé Felipe vive mudanças após divórcio de Virginia

Splash entrou em contato com a assessoria de Zé Felipe, que enviou nota. "Houve uma reestruturação resultando em uma mudança geral na equipe de ballet, que passa a ter outra formação".

Mudança

Cantor se mudou para propriedade a 300 metros de sua antiga mansão. Em suas redes sociais, contou que tinha feito a escolha para se manter próximo dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

O imóvel tem vários luxos, como sala de música, spa e até uma adega. Localizado em um condomínio de alto padrão em Goiânia, a casa dispõe de sete quartos, quatro banheiros, sala para estudo e piscina.

A nova moradia também conta com uma brinquedoteca. O artista explicou que colocará os equipamentos no espaço e pode criar um parquinho para os filhos no gramado.

Zé Felipe ficou impressionado com os itens luxuosos da casa, como o vaso sanitário. "Esse vaso é mais forte que o do Japão, ele lava a bunda sozinho. Até assustei, foi aquela cuspida", disse nos stories do Instagram.