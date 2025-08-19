Demissões, troca de casa: Zé Felipe vive mudanças após divórcio de Virginia

Virginia e Zé Felipe anunciram o divórcio em maio. Pais da Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo ficaram casados por quatro anos. Desde então, a vida do cantor passou por algumas mudanças consideráveis:
Demissões de bailarinas
Karol Gerez, apontada como affair de Zé Felipe quando o cantor e Virginia Fonseca anunciaram o divórcio, contou que todas as bailarinas do artista foram desligadas.
"Infelizmente é verdade, não faço mais parte da equipe do Zé Felipe, fomos dispensadas, mas sou grata por ter tido essa experiencia de um ano e pouquinho que tivemos com ele", disse nos stories do Instagram.
Splash entrou em contato com a assessoria de Zé Felipe, que enviou nota. "Houve uma reestruturação resultando em uma mudança geral na equipe de ballet, que passa a ter outra formação".
Mudança
Cantor se mudou para propriedade a 300 metros de sua antiga mansão. Em suas redes sociais, contou que tinha feito a escolha para se manter próximo dos filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
O imóvel tem vários luxos, como sala de música, spa e até uma adega. Localizado em um condomínio de alto padrão em Goiânia, a casa dispõe de sete quartos, quatro banheiros, sala para estudo e piscina.
A nova moradia também conta com uma brinquedoteca. O artista explicou que colocará os equipamentos no espaço e pode criar um parquinho para os filhos no gramado.
Zé Felipe ficou impressionado com os itens luxuosos da casa, como o vaso sanitário. "Esse vaso é mais forte que o do Japão, ele lava a bunda sozinho. Até assustei, foi aquela cuspida", disse nos stories do Instagram.
Ficada
O cantor disse que está bem solteiro e que só beijou uma pessoa desde o término. "Estou de boa. (Beijei) uma boca, só uma. (A minha fuga) é o meu trabalho", disse em entrevista ao Leo Dias.
O artista ainda acrescentou que ele e Virginia não estavam felizes no relacionamento. "Já não estava a mesma coisa. Eu não estava feliz e nem ela estava feliz. Quando a gente decidiu se separara, o primordial era preservar as crianças."
Boatos com Ana Castela
Leo Dias divulgou a notícia de que Zé Felipe e Ana Castela estariam vivendo um affair. O jornalista afirmou que os dois foram flagrados passeando na Disney, em Orlando.
Minutos depois da publicação do jornalista, Ana Castela postou um vídeo com Zé Felipe na Disney. Ela mostrou o cantor com seu amigo Odorico Reis, e ironizou o boato: "Gente, vou assumir para vocês, eu vou, eu vou! É o Odorico que tá ficando com o Zé".
Dia dos Namorados com ex
O ex-casal celebrou os 9 meses de José Leonardo. Eles fizeram uma festa para o caçula no Dia dos Namorados, e postaram no Instagram.
Influenciadora explicou que mudou a data de comemoração. "9 meses do nosso príncipe! Foi dia 8, mas decidimos comemorar hoje com muito amor. Que Deus abençoe sua vida sempre, goido, lhe dê muita saúde, paz, amor, felicidade e sucesso! Sua família te ama muito", escreveu em um post.
