Vídeo íntimo (e comprometedor) de Jaques começa a circular em 'Dona de Mim'

Tânia decide usar um vídeo para chantagear o ex-marido a partir de amanhã (20), em "Dona de Mim" (Globo).
O que vai acontecer
Tânia assusta Jaques, que afirma que o casamento dos dois não tem mais volta. Em seguida, ela sofre por Jaques, e Ricardo tenta animá-la.
Ricardo revela a Tânia o vídeo comprometedor que fez de Jaques. Cheia de segundas intenções, ela tenta resgatar o vídeo de Jaques no celular de Ricardo.
Mais tarde, Jaques sai com Davi e acaba conhecendo Lia. Neste mesmo episódio, Nina repreende Jaques ao vê-lo oferecendo bebida alcoólica a Filipa.
Samuel pede que Pam e Kami o ensinem a dançar. Logo depois, Jaques humilha Leo, que é apoiada por Samuel.
Nesta quarta também, Rosa e Filipa sentem saudade de Abel. Caco insiste em se aproximar de Ayla para saber do bebê. Yara e Leo se surpreendem com o mau humor de Stephany.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
