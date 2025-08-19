Três cenas, uma injustiça: vida de Ivan vira de ponta-cabeça em 'Vale Tudo'

As cenas da prisão de Ivan (Renato Góes) após uma armação da vilã da trama vão ao ar nesta terça-feira (19) em "Vale Tudo" (Globo).
O que vai acontecer
Raquel (Taís Araújo) se sente mau e prevê que Ivan está correndo perigo. Ela tem um mau pressentimento com a negociação que Ivan teve que fazer com Odete (Débora Bloch) para sair da TCA.
Antes de cair em cilada armada por Odete, Ivan indica Luciano para a equipe de Afonso. Em seguida, o executivo da TCA não nota o gravador que Gerson (Tasu Carvalho), colocou debaixo da mesa do restaurante, e acaba criando uma prova contra si mesmo ao fazer uma proposta ilícita ao fiscal da Receita Federal.
Mudança no tempo de prisão
Ivan é preso por corrupção ativa no capítulo de hoje (19). Nesta versão, ele deve sair após poucos dias de prisão, pois receberá ajuda financeira de Aldeíde (Karine Telles) para pagar a fiança.
Em 1988, porém, Ivan foi condenado a dois anos de prisão. Recluso, o pai de Bruno escreveu um livro, intitulado "Vale Tudo" e, após ser solto reencontrou Raquel, comprou uma casa e voltou para a TCA.
Recomeço acontece de forma diferente no remake. Após saída da cadeia, ele retomará a vida ao lado de Raquel e deve abrir uma agência de viagens.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
