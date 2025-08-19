Três cenas, uma injustiça: vida de Ivan vira de ponta-cabeça em 'Vale Tudo'

Antes de cair em cilada armada por Odete, Ivan indica Luciano para a equipe de Afonso. Em seguida, o executivo da TCA não nota o gravador que Gerson (Tasu Carvalho), colocou debaixo da mesa do restaurante, e acaba criando uma prova contra si mesmo ao fazer uma proposta ilícita ao fiscal da Receita Federal.

Mudança no tempo de prisão

Raquel (Regina Duarte) e Ivan (Antonio Fagundes) em Vale Tudo de 1988 Imagem: Reprodução/Globo

Ivan é preso por corrupção ativa no capítulo de hoje (19). Nesta versão, ele deve sair após poucos dias de prisão, pois receberá ajuda financeira de Aldeíde (Karine Telles) para pagar a fiança.

Em 1988, porém, Ivan foi condenado a dois anos de prisão. Recluso, o pai de Bruno escreveu um livro, intitulado "Vale Tudo" e, após ser solto reencontrou Raquel, comprou uma casa e voltou para a TCA.