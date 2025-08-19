SplashUOL
Semana do Cinema tem filmes a R$ 10 em todo país; veja como participar

Colaboração para Splash, em São Paulo
Quarteto Fantástico, da Marvel, também estará disponível para assistir por ingressos a R$ 10
Quarteto Fantástico, da Marvel, também estará disponível para assistir por ingressos a R$ 10 Imagem: Divulgação/Marvel Studios

A nova edição do Semana do Cinema, com ingressos vendidos a R$ 10 em todo o país, vai acontecer entre os dias 28 de agosto a 3 de setembro.

O que aconteceu

Promoção vale para as principais redes de cinema de todo o país. Os preços especiais estarão disponíveis inclusive no final de semana, exceto para pré-estreias e exibições especiais.

Os filmes que estão inclusos na promoção incluem títulos como: "A Hora do Mal", "Ladrões", "Faça Ela Voltar", "Amores Materialistas", "Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda", "Quarteto Fantástico", "Superman", "Como Treinar Seu Dragão".

Além de ingressos mais baratos, promoção também vale para os combos. Os valores dos combos de pipoca e refrigerante estarão com valores mais baixos.

Edição da promoção realizada em fevereiro deste ano vendeu mais de 4,2 milhões de ingressos. Campanha é idealizada pela Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadores de Multiplex), a Ingresso.com e o Grupo Consciência.

Os ingressos podem ser adquiridos direto nas bilheterias de cinema e no site da Ingresso.com.

