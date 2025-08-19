Semana do Cinema tem filmes a R$ 10 em todo país; veja como participar

A nova edição do Semana do Cinema, com ingressos vendidos a R$ 10 em todo o país, vai acontecer entre os dias 28 de agosto a 3 de setembro.

O que aconteceu

Promoção vale para as principais redes de cinema de todo o país. Os preços especiais estarão disponíveis inclusive no final de semana, exceto para pré-estreias e exibições especiais.

Os filmes que estão inclusos na promoção incluem títulos como: "A Hora do Mal", "Ladrões", "Faça Ela Voltar", "Amores Materialistas", "Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda", "Quarteto Fantástico", "Superman", "Como Treinar Seu Dragão".