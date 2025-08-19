Saryne: críticas ao Caldeirão não miram Mion, mas o formato desgastado

Rodrigo Faro foi o entrevistado da semana do "Lady Night", da Tata Werneck, e falou sobre seu retorno para a Globo como participante do Dança dos Famosos. Ele também foi perguntado sobre assumir o papel de Marcos Mion no Caldeirão. Este foi um dos assuntos do Central Splash, com Chico Barney e Bárbara Saryne.
Tatá fez uma provocação sobre uma suposta rivalidade entre Faro e Mion, que atualmente comanda o programa aos sábados na TV Globo. Ambos trabalharam na Record. Para Chico, isso é um assunto da internet que, aos poucos, tem tomado força, especialmente depois que Faro estreou no Dança.
Ao ser questionado sobre tomar o lugar de Mion, ele respondeu com uma negativa, mas o detector de mentiras do programa apontou que Faro não estava sendo verdadeiro. Diante da situação, Tatá mandou um recado para o colega de emissora, tirando onda sobre a forma como Mion se veste.
Tudo aconteceu em tom de brincadeira, mas acabou colocando mais lenha na fogueira sobre o desempenho de Mion no comando do Caldeirão —que tem sido alvo constante de críticas.
Eu acho que as críticas que o Mion tem recebido são pelo formato ter se desgastado. O Mion é um bom apresentador. (...) Eu acho que é o formato que não está mais legal. Já deu o tempo e teria que mexer.
Bárbara Saryne
Eu concordo que o problema do Caldeirão talvez esteja mais no formato do que no apresentador. (...) Virou aquela gincana de jurados, de talentos. Eu acho um pouco cansado. Teria que ser um formato um pouco mais moderno.
Chico Barney
