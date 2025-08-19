Saryne: críticas ao Caldeirão não miram Mion, mas o formato desgastado

Rodrigo Faro foi o entrevistado da semana do "Lady Night", da Tata Werneck, e falou sobre seu retorno para a Globo como participante do Dança dos Famosos. Ele também foi perguntado sobre assumir o papel de Marcos Mion no Caldeirão. Este foi um dos assuntos do Central Splash, com Chico Barney e Bárbara Saryne.

Tatá fez uma provocação sobre uma suposta rivalidade entre Faro e Mion, que atualmente comanda o programa aos sábados na TV Globo. Ambos trabalharam na Record. Para Chico, isso é um assunto da internet que, aos poucos, tem tomado força, especialmente depois que Faro estreou no Dança.

Ao ser questionado sobre tomar o lugar de Mion, ele respondeu com uma negativa, mas o detector de mentiras do programa apontou que Faro não estava sendo verdadeiro. Diante da situação, Tatá mandou um recado para o colega de emissora, tirando onda sobre a forma como Mion se veste.