Rica? Pam escorraça Danilo antes de se tornar poderosa em 'Dona de Mim'

Mais para a frente, Danilo alerta Jaques sobre a movimentação das funcionárias da Boaz. Pam descobre mais uma vez do envolvimento do ex com o vilão e se irrita.

No capítulo de sábado (23), Jaques promove Pam em detrimento de Natara, a fim de criar inimizade entre as duas. O que poderia ser uma boa notícia para Pam, se torna motivo de preocupação, uma vez que o novo cargo na fábrica pode colocá-la contra suas amigas e seus princípios.

Haonê Thinar interpreta Pam em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda nesta terça, Samuel se desespera com a mudança de Jaques para a mansão. Tânia jura vingança contra Jaques e acusa Filipa de roubar seu marido, e Jaques expulsa a ex-mulher da mansão.

Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco. Sofia ajuda Rosa a disfarçar sua doença na frente de Jaques. Por fim, Tânia ameaça Jaques.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

