Rica? Pam escorraça Danilo antes de se tornar poderosa em 'Dona de Mim'

Pam (Haonê Thinar) começa a ganhar destaque em "Dona de Mim" (Globo) no capítulo desta terça-feira (19).
O que vai acontecer
Hoje (19), Pam afirma que o namoro com Danilo (Felipe Simas) acabou. Ela e outras funcionárias da Boaz notaram que o rapaz está do lado de Jaques nas mudanças ocorridas na fábricas e se colocam contra as atitudes dele.
Mais para a frente, Danilo alerta Jaques sobre a movimentação das funcionárias da Boaz. Pam descobre mais uma vez do envolvimento do ex com o vilão e se irrita.
No capítulo de sábado (23), Jaques promove Pam em detrimento de Natara, a fim de criar inimizade entre as duas. O que poderia ser uma boa notícia para Pam, se torna motivo de preocupação, uma vez que o novo cargo na fábrica pode colocá-la contra suas amigas e seus princípios.
Ainda nesta terça, Samuel se desespera com a mudança de Jaques para a mansão. Tânia jura vingança contra Jaques e acusa Filipa de roubar seu marido, e Jaques expulsa a ex-mulher da mansão.
Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco. Sofia ajuda Rosa a disfarçar sua doença na frente de Jaques. Por fim, Tânia ameaça Jaques.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
