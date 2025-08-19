Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 20/8 a 30/8

Ivan é conduzido para a delegacia. Sardinha conta a Solange suas últimas descobertas sobre Maria de Fátima. Maria de Fátima diz a Celina que pode provar que o Afonso é o pai do filho que espera. Gilda avisa a Raquel sobre a prisão de Ivan. Odete finge surpresa ao ser avisada pela Polícia Federal que Ivan foi preso. Maria de Fátima conta a César que conseguiu apressar o exame de DNA subornando uma funcionária do laboratório, e que o resultado confirma a paternidade do amante. Ivan se dá conta de que caiu na armação de Odete. Raquel acusa Odete na delegacia. Sardinha sugere que Solange conte tudo o que descobriu sobre Maria de Fátima a Afonso, mas ela recusa. Marco Aurélio avisa a Leila que talvez eles tenham que sair do país.

Quinta, 21 de agosto

Odete afirma a Heleninha, Afonso e Celina que Ivan agiu por conta própria. Aldeíde se oferece para ajudar a pagar a fiança de Ivan. Sardinha procura Afonso dizendo que tem provas contra Maria de Fátima. Afonso fica atordoado com todas as provas e informações apresentadas por Sardinha. Marco Aurélio revela a Freitas um plano de enriquecimento ilícito. Afonso flagra Maria de Fátima com César. Heleninha conta ao grupo do AA como Leonardo morreu. Bartolomeu acolhe Ivan. Celina chama Odete, ao ver Maria de Fátima discutindo com Afonso. Maria de Fátima mente para Afonso dizendo que o filho que espera pode ser dele.

Sexta, 22 de agosto

Afonso expulsa Maria de Fátima de casa e termina a relação com ela. Celina impede que Maria de Fátima leve as roupas que comprou com o dinheiro de sua família. André fica sabendo que o patrocinador comprou a Estrela, uma égua campeã, para ele. Odete tem embate com Maria de Fátima, que acaba contando que Celina é sócia de Raquel. Odete se sente traída por Celina e ameaça contar a Heleninha sobre a sociedade da irmã com Raquel. Maria de Fátima chega ao apart hotel e vê que César retirou seus pertences do apartamento. Olavo sugere que Maria de Fátima peça ajuda a Raquel. Bartolomeu diz a Eunice que está vasculhando a vida de Gerson. Afonso procura Solange para pedir desculpas. Marco Aurélio manda Freitas demitir César. Aldeíde empresta o dinheiro da fiança, e Ivan é liberado da cadeia. Odete ameaça contar sobre a sociedade de Celina com Raquel se a irmã não vender a parte dela na Paladar.

Sábado, 23 de agosto