Repórter da Record tem celular roubado antes de entrada ao vivo

De Splash, em São Paulo
Atualizada em
A repórter Beatriz Casadei teve o celular roubado enquanto se preparava para entrar ao vivo
A repórter Beatriz Casadei teve o celular roubado enquanto se preparava para entrar ao vivo Imagem: Reprodução/RecordTV

Beatriz Casadei, repórter da Record, teve o celular roubado enquanto se preparava para uma entrada ao vivo em São Paulo.

O que aconteceu

Beatriz ia fazer uma entrada ao vivo no Balanço Geral, mas foi impedida após ter o celular roubado por um homem em uma bicicleta. O crime aconteceu em frente ao Centro de Detenção Provisória IV, em Pinheiros.

Segundo o apresentador Willian Leite, a jornalista está bem. Após o roubo, ela foi à 91ª Delegacia de Polícia registrar a ocorrência. Splash entrou em contato com a Secretária de Segurança Pública em busca de mais informações; o texto será atualizado assim que houver resposta.

A reportagem também entrou em contato com a Record e aguarda. O texto será atualizado assim que houver resposta.

