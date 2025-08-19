Repórter da Record tem celular roubado antes de entrada ao vivo

Beatriz Casadei, repórter da Record, teve o celular roubado enquanto se preparava para uma entrada ao vivo em São Paulo.

O que aconteceu

Beatriz ia fazer uma entrada ao vivo no Balanço Geral, mas foi impedida após ter o celular roubado por um homem em uma bicicleta. O crime aconteceu em frente ao Centro de Detenção Provisória IV, em Pinheiros.