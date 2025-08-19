Rancho do Sertanejeiro traz estrelas e promessas da música no Barretão 2025
O Rancho Sertanejeiro promete agitar a Festa do Peão de Barretos 2025. Uma mansão próxima ao Parque do Peão será a casa da música sertaneja durante 10 dias e contará com artistas do gênero de peso para shows e encontros especiais.
O que é o Rancho Sertanejeiro?
O Rancho Sertanejeiro é um projeto de uma casa na cidade de Barretos, interior de São Paulo, focada em promover experiências pessoais e online do público com artistas sertanejos. A ação irá reunir a nova e velha guarda do sertanejo para mostrar a grande popularidade do gênero musical.
Assim, a mansão servirá como palco para apresentações reservadas, encontros musicais, gravações exclusivas e conteúdos inéditos, que vão muito além do convencional.
O 'Rancho do Sertanejeiro' chegou pra fazer história. O que era sonho agora é realidade: um lugar pra reunir artistas, amigos e amantes da música sertaneja, bem no coração da maior festa de rodeio da América Latina, o Barretão! Aqui, cada risada, cada moda e cada abraço viram lembranças pra vida toda. E pode anotar: o Rancho já nasceu gigante? e nos próximos anos vai ficar ainda maior, até se tornar um dos projetos mais grandiosos e respeitados da nossa música sertaneja. Renato Sertanejeiro
Nomes como Fernando & Sorocaba, Murilo Huff, Guilherme & Benuto, Yasmin Santos, Fiorella, Kaique & Felipe, Abel & Benício, VH & Alexandre, Diego & Arnaldo, entre outros artistas, farão apresentações na mansão.
O Rancho Sertanejeiro foi idealizado pelo time de marketing da Sony Music, em parceria com o influenciador Renato Sertanejeiro e a Filtr Music, plataforma de entretenimento do Grupo Sony Music.
Toda a experiência na mansão será registrada e divulgada pelos canais da Filtr Music, Som Livre e Sony Music, além dos perfis dos artistas, nas redes sociais.
Além de espaço de entretenimento, o Rancho do Sertanejeiro será um retrato vivo do sertanejo em sua forma mais contemporânea e conectada. A ação terá muita música, emoção, diversão e debate indicando o futuro do gênero musical.
