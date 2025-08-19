Quem é Gerson em 'Vale Tudo'? Ele será peça crucial para 'enterrar' Ivan

Odete (Debora Bloch) se recusa a ajudar - a menos que ele suborne Gerson para resolver pendências fiscais da empresa. Mesmo relutante, Ivan cede à pressão.

Ivan não nota o gravador que Gerson coloca debaixo da mesa do restaurante. Com isso, ele acaba criando uma prova contra si mesmo ao fazer uma proposta ilícita ao fiscal da Receita Federal. Raquel chega a ter um mau pressentimento com a negociação entre Ivan e Odete.

Odete (Debora Bloch) e Ivan (Renato Góes) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

A prisão de Ivan deve durar somente alguns dias. Aldeíde (Karine Teles) será a responsável por pagar a fiança do amigo, algo diferente do que aconteceu na versão de 1988, na qual Ivan ficou preso por dois anos.

Gerson será investigado por Bartolomeu. Ao saber do ocorrido, o pai de Ivan entra em ação para tentar descobrir se há ligação entre o fiscal e Odete.

O jornalista arma uma emboscada em um restaurante. Ele propõe a Gerson um esquema de compras ilegais na alfândega e grava tudo com uma câmera escondida. Ivan observa tudo do lado de fora.