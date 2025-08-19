Quem é Gerson em 'Vale Tudo'? Ele será peça crucial para 'enterrar' Ivan

Gerson (Tatsu Carvalho) surge em cenas decisivas de "Vale Tudo" no capítulo de hoje (19). Ele será peça-chave em um escândalo envolvendo Ivan (Renato Góes).
Gerson movimenta a trama das 21h
Ivan tentará subornar o personagem de Tatsu e acabará atrás das grades. Ao tentar um novo emprego em uma agência de turismo, para ser contratado, precisa de uma carta de recomendação e faz esse pedido a Odete.
Odete (Debora Bloch) se recusa a ajudar - a menos que ele suborne Gerson para resolver pendências fiscais da empresa. Mesmo relutante, Ivan cede à pressão.
Ivan não nota o gravador que Gerson coloca debaixo da mesa do restaurante. Com isso, ele acaba criando uma prova contra si mesmo ao fazer uma proposta ilícita ao fiscal da Receita Federal. Raquel chega a ter um mau pressentimento com a negociação entre Ivan e Odete.
A prisão de Ivan deve durar somente alguns dias. Aldeíde (Karine Teles) será a responsável por pagar a fiança do amigo, algo diferente do que aconteceu na versão de 1988, na qual Ivan ficou preso por dois anos.
Gerson será investigado por Bartolomeu. Ao saber do ocorrido, o pai de Ivan entra em ação para tentar descobrir se há ligação entre o fiscal e Odete.
O jornalista arma uma emboscada em um restaurante. Ele propõe a Gerson um esquema de compras ilegais na alfândega e grava tudo com uma câmera escondida. Ivan observa tudo do lado de fora.
Mais tarde, com a gravação em mãos, Ivan, já solto, confronta Gerson. O objetivo: forçar o fiscal a confessar que o suborno foi armado por Odete Roitman.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
