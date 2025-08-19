Longe das novelas há 14 anos: como está Hugo Gross, de 'História de Amor'?

Leonardo (Hugo Gross) e Maristela (Cristina Mullins) em 'História de Amor', Imagem: Divulgação/Globo

Nos anos 1990, esteve em tramas famosas como "Meu Bem, Meu Mal" e "De Corpo e Alma". Gross também tem no currículo outros trabalhos na Globo: "Uga Uga", "Malhação", "Coração de Estudante", "A Lua me Disse" e "O Profeta".

"Aquele Beijo", novela exibida em 2011, marcou seu último trabalho com papel fixo na TV.

Em "História de Amor", Léo é o primogênito de Zuleika (Eva Wilma) e Rômulo (Cláudio Corrêa e Castro). Além disso, é irmão de Paula (Carolina Ferraz). Ao longo da trama, ele enfrenta turbulências no casamento com Mariana (Monique Curi) e, mais adiante, acaba se envolvendo romanticamente com Lu (Carolyna Aguiar).

Atuação no Sindicato dos Artistas do RJ

Desde 2022, Hugo é presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos do Rio de Janeiro (SATED-RJ). Sob sua gestão, o sindicato ganhou visibilidade, se posicionando contra a presença de influenciadores sem DRT em produções e defendendo a valorização da categoria. Foi ele, por exemplo, quem acionou a Justiça para barrar a participação de Gil do Vigor em "Família é Tudo" (2024).