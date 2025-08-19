Longe das novelas há 14 anos: como está Hugo Gross, de 'História de Amor'?

Hugo Gross, 61, pode ser visto hoje na Globo como Léo na reprise de "História de Amor" (1995-1996). Com alguns papéis de destaque, o ator está sem papel fixo em novelas desde 2011.
Carreira na TV
Seus primeiros trabalhos incluem novelas como "Pão Pão, Beijo Beijo" (1983) e "Amor com Amor se Paga" (1984). Depois, Hugo Gross compôs o elenco de "Bambolê" (1987) e "O Salvador da Pátria" (1989).
Nos anos 1990, esteve em tramas famosas como "Meu Bem, Meu Mal" e "De Corpo e Alma". Gross também tem no currículo outros trabalhos na Globo: "Uga Uga", "Malhação", "Coração de Estudante", "A Lua me Disse" e "O Profeta".
"Aquele Beijo", novela exibida em 2011, marcou seu último trabalho com papel fixo na TV.
Em "História de Amor", Léo é o primogênito de Zuleika (Eva Wilma) e Rômulo (Cláudio Corrêa e Castro). Além disso, é irmão de Paula (Carolina Ferraz). Ao longo da trama, ele enfrenta turbulências no casamento com Mariana (Monique Curi) e, mais adiante, acaba se envolvendo romanticamente com Lu (Carolyna Aguiar).
Atuação no Sindicato dos Artistas do RJ
Desde 2022, Hugo é presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos do Rio de Janeiro (SATED-RJ). Sob sua gestão, o sindicato ganhou visibilidade, se posicionando contra a presença de influenciadores sem DRT em produções e defendendo a valorização da categoria. Foi ele, por exemplo, quem acionou a Justiça para barrar a participação de Gil do Vigor em "Família é Tudo" (2024).
O ator também já confrontou a Globo sobre os valores pagos pelas reprises de novelas. "A gente recebe uma merreca, muito pouco, muito pouco", declarou ao podcast Papagaio Falante.
Em 2024, a Splash, Gross detalhou uma ação do SATED-RJ contra a Globo sobre a pauta. Ele afirmou que recebe denúncias de colegas, mas prefere preservá-los. "As emissoras ganham muito dinheiro com reexibição em vários horários e não repassam para os atores o direito autoral", disse, englobando também outros canais.
"A Globo é uma empresa que persegue o ator, o artista. Eu mesmo sou perseguido lá", afirmou o ator a Splash. A emissora, por sua vez, nega e afirma que todos os direitos de imagem são pagos.
Ainda em 2024, o F5 revelou que Gross processa a Globo por suposta perseguição devido à sua atuação sindical. O ator teria alegado que não é mais escalado para trabalhos por conta disso e pede R$ 1,8 milhão em indenização. No processo, ele anexou e-mails internos que indicariam que foi considerado "persona non grata" na empresa.
