Paola Carosella nega affair com Ana Paula Padrão: 'Somos héteros'

Paola Carosella, 52, comentou os rumores de um suposto affair entre ela e Ana Paula Padrão, 59, e negou qualquer envolvimento amoroso com a apresentadora.
O que aconteceu
Carosella comentou a idealização de um romance entre ela e Padrão que os fãs de MasterChef alimentavam nas redes. Durante participação no programa De Frente com a Blogueirinha, ontem, ela foi questionada sobre o assunto, levou em tom de brincadeira, mas negou o affair.
Chef explicou que houve uma "química" profissional entre os integrantes do reality, tanto que cogitaram romance entre ela e Ana Paula. "Teve muito química, tanto que teve uma galera 'shippando' eu e a Ana também, né", falou.
Blogueirinha, então, questionou se rolou mesmo. "Nossa, ia ficar bonito... Mas não rola de jeito nenhum?". Paola foi enfática em dizer que não. "Somos espantosamente héteros, as duas... Insuportavelmente héteros".
'Romance' com Fogaça
No programa, Carosella também negou romance com Henrique Fogaça. "Deixa o povo imaginar... Que coisa linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos".
A chef brincou que é preciso incentivar esse tipo de fantasia no imaginário popular. "Tem que alimentar a fantasia das pessoas... A gente precisa".
Paola Carosella atualmente namora o fotógrafo Manuel Sá. Ana Paula Padrão é casada desde 2015 com o empresário Gustavo Diament. Já Henrique Fogaça é casado desde 2018 com a empresária Carine Ludvic.
