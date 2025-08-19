Cova de Odete e prática ilegal mudaram fim de Lucimar na Vale Tudo de 1988

No remake de "Vale Tudo", Lucimar (Ingrid Gaigher) ganhou recortes diferentes da personagem interpretada por Maria Gladys na versão original, de 1988. Splash relembra, a seguir, como foi o desfecho da empregada doméstica.
Sem filho e sortuda
Vivida por Maria Gladys, Lucimar na versão original não tinha filho. Desta vez, a faxineira é mãe de Jorginho (Rafael Fuchs), fruto da sua breve união com Vasco (Thiago Martins).
Em 1988, a doméstica simples e batalhadora encerra a trama milionária e deslumbrada. Curiosamente, ela assume um comportamento idêntico ao da temida Odete Roitman (Beatriz Segall).
Jogo no bicho e assalto
Seu desfecho começa a ser traçado quando joga no bicho usando o número da sepultura de Odete, assassinada na reta final. O palpite, cujo número se refere à "cobra", dá certo, e ela ganha uma bolada.
Lucimar é assaltada e perde o bilhete premiado, mas um personagem a ajuda a recuperá-lo. Gildo, personagem que na nova versão virou Gilda (Letícia Vieira), entra em ação. Ele mobiliza contatos e consegue recuperar a bolsa com o bilhete vencedor. Com isso, Lucimar finalmente recebe o dinheiro e sua vida muda para sempre.
No último capítulo, Lucimar tem retorno triunfal após uma temporada na Argentina. Ela surge irreconhecível: penteado, roupas e atitude copiados da própria Odete. Ao lado de um amante mais jovem, ela chega esbanjando arrogância e ironia.
Só de chegar aqui, na Avenida Brasil, e ver esse monte de gente horrorosa? Ay que aburrido! Depois de ter visto a civilização em Mar del [Plata, cidade turística argentina]?! Lucimar, na primeira "Vale Tudo"
'Nova Odete'
Em cenas inusitadas, a personagem escancara seu desprezo pelo país. "Ai, minha gente, eu não sei como eu vou continuar vivendo num país desse de tupiniquins e que Deus esqueceu! Só de pensar? Vocês estão o quê? Que lá é igual a isso aqui? Não! Lá é tudo muito limpo, praias limpas, gente muy elegante, falam baixo, respeitam o trânsito?", desabafa.
No fim, ela se despede: "Vocês me desculpem, mas Brasil nunca mais!". O desfecho de Lucimar entrou para a história como uma crítica bem-humorada à elitização repentina e ao deslumbramento com o exterior. Assista à sequência abaixo.
