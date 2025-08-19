Cova de Odete e prática ilegal mudaram fim de Lucimar na Vale Tudo de 1988

Em 1988, a doméstica simples e batalhadora encerra a trama milionária e deslumbrada. Curiosamente, ela assume um comportamento idêntico ao da temida Odete Roitman (Beatriz Segall).

Jogo no bicho e assalto

Seu desfecho começa a ser traçado quando joga no bicho usando o número da sepultura de Odete, assassinada na reta final. O palpite, cujo número se refere à "cobra", dá certo, e ela ganha uma bolada.

Maria Gladys em 'Vale Tudo'; ao lado, a atriz Ingrid Gaigher, a faxineira Lucimar no remake Imagem: Divulgação/Globo e Fausto Prieto/Reprodução

Lucimar é assaltada e perde o bilhete premiado, mas um personagem a ajuda a recuperá-lo. Gildo, personagem que na nova versão virou Gilda (Letícia Vieira), entra em ação. Ele mobiliza contatos e consegue recuperar a bolsa com o bilhete vencedor. Com isso, Lucimar finalmente recebe o dinheiro e sua vida muda para sempre.

No último capítulo, Lucimar tem retorno triunfal após uma temporada na Argentina. Ela surge irreconhecível: penteado, roupas e atitude copiados da própria Odete. Ao lado de um amante mais jovem, ela chega esbanjando arrogância e ironia.