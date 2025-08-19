Miguel Falabella faz rara aparição com os filhos no Festival de Gramado

Miguel Falabella, 68, fez uma rara aparição pública ao lado dos dois filhos, Theo, 30, e Cassiano, 28.
O que aconteceu
Falabella posou para fotos ao lado dos filhos no Festival de Gramado, na noite de ontem. O ator e diretor foi ao evento para a estreia do filme "Querido Mundo", que ele mesmo dirige.
Theo e Cassiano são filhos adotivos de Miguel. Os dois são filhos biológicos de uma amiga de Falabella, mas o artista cria os dois desde que eles eram pequenos.
Filhos de Falabella optaram por levar vida longe dos holofotes. Theo é economista, enquanto Cassiano é desenhista industrial.
Miguel explicou que, antes da adoção, os dois o chamavam de tio. "Os meus dois filhos, antes da adoção legal, me chamavam de tio por um período de tempo. Eu era o tio. Depois da adoção legal foi uma coisa muito natural [eles me chamarem de pai] e normalizou-se", declarou Falabella em entrevista ao talkshow Só Como e Bebo. Por Acaso, Trabalho, em junho passado.
Em outra entrevista, ele contou que sua relação com Cassiano e Théo teve início após a mudança da mãe deles para o Rio de Janeiro. "Aluguei um apartamento para ela e eles ao lado do meu, e assumi essa criação", contou à revista Crescer, em 2018.
Miguel Falabella é discreto em relação à vida pessoal. Ele foi casado com a atriz Zaira Zambelli entre 1985 e 1988, mas não tiveram filhos. Atualmente, o ator não assume nenhum relacionamento.
