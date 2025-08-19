Miguel Falabella faz rara aparição com os filhos no Festival de Gramado

Filhos de Falabella optaram por levar vida longe dos holofotes. Theo é economista, enquanto Cassiano é desenhista industrial.

Miguel Falabella posou ao lado dos filhos, Theo e Cassiano Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Miguel explicou que, antes da adoção, os dois o chamavam de tio. "Os meus dois filhos, antes da adoção legal, me chamavam de tio por um período de tempo. Eu era o tio. Depois da adoção legal foi uma coisa muito natural [eles me chamarem de pai] e normalizou-se", declarou Falabella em entrevista ao talkshow Só Como e Bebo. Por Acaso, Trabalho, em junho passado.

Em outra entrevista, ele contou que sua relação com Cassiano e Théo teve início após a mudança da mãe deles para o Rio de Janeiro. "Aluguei um apartamento para ela e eles ao lado do meu, e assumi essa criação", contou à revista Crescer, em 2018.

Miguel Falabella é discreto em relação à vida pessoal. Ele foi casado com a atriz Zaira Zambelli entre 1985 e 1988, mas não tiveram filhos. Atualmente, o ator não assume nenhum relacionamento.