Marco Nanini aparece com marido em teatro e posa ao lado de amigos famosos

De Splash, no Rio
Imagem: Reprodução/Instagram

Marco Nanini, 77, marcou presença na plateia da peça "A Coisa", no Rio de Janeiro, no final de semana.

O que aconteceu

Ele esteve acompanhado pelo marido, o produtor Fernando Libonati, com quem está há 38 anos. O ator posou ao lado de amigos famosos, como as atrizes Patrícia Pillar, Malu Mader, Inez Viana e Débora Lamm.

Presença de Nanini foi celebrada pelos atores que estrelam a peça, George Sauma, Leandro Soares e André Dale, em publicação feita hoje no Instagram. "Foi uma noite memorável pro nosso espetáculo. Recebemos gente muito querida e prestigiada na plateia, em especial o ator que foi uma das nossas maiores inspirações, o inigualável Marco Nanini".


