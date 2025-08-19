SplashUOL
Mãe de filho de Elon Musk diz estar falida e em risco de ser despejada

Colaboração para Splash, em Londrina
Ashley St. Clair diz ser mãe do 13º filho de Elon Musk
Ashley St. Clair diz ser mãe do 13º filho de Elon Musk Imagem: Reprodução/X

Ashley St. Clair, 26, revelou estar à beira da falência e correndo o risco de perder a própria casa.

O que aconteceu

A influenciadora digital abriu um novo podcast e admitiu ter feito isso por pura urgência financeira. "Não estou começando isso porque acho que meus pensamentos inteligentes e meu microfone de podcast são o maior presente para a humanidade. Na verdade, acho que tenho as piores ideias. [Mas] estou precisando desesperadamente de dinheiro. Ou fazia isso, ou entrava para uma pirâmide. Então, aqui estamos", desabafou ela, sincerona, ao anunciar a criação do podcast Bad Advice with Ashley St. Clair (Maus Conselhos com Ashley St. Clair, em tradução literal).

Ashley acrescentou que estava a ponto de perder o imóvel onde vive, mas foi salva por uma publi de última hora. "Estou sendo despejada e a Polymarket me ofereceu US$ 10 mil para fazer a leitura de um anúncio. Então, com isso, a Polymarket me deu um teto sobre a minha cabeça."

Ela deu à luz em fevereiro deste ano o 13º filho de Elon Musk, batizado de Romulus. O bilionário teria oferecido a Ashley um acordo de US$ 15 milhões — cerca de R$ 82 milhões, na cotação atual — e mais US$ 100 mil (R$ 548,25 mil) mensais em troca de sigilo sobre a existência da criança, mas a influencer recusou.

