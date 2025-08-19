Mãe de filho de Elon Musk diz estar falida e em risco de ser despejada

Ashley St. Clair, 26, revelou estar à beira da falência e correndo o risco de perder a própria casa.

O que aconteceu

A influenciadora digital abriu um novo podcast e admitiu ter feito isso por pura urgência financeira. "Não estou começando isso porque acho que meus pensamentos inteligentes e meu microfone de podcast são o maior presente para a humanidade. Na verdade, acho que tenho as piores ideias. [Mas] estou precisando desesperadamente de dinheiro. Ou fazia isso, ou entrava para uma pirâmide. Então, aqui estamos", desabafou ela, sincerona, ao anunciar a criação do podcast Bad Advice with Ashley St. Clair (Maus Conselhos com Ashley St. Clair, em tradução literal).

Ashley acrescentou que estava a ponto de perder o imóvel onde vive, mas foi salva por uma publi de última hora. "Estou sendo despejada e a Polymarket me ofereceu US$ 10 mil para fazer a leitura de um anúncio. Então, com isso, a Polymarket me deu um teto sobre a minha cabeça."