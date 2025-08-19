Lívia Andrade expõe 'treta' no elenco do Dança dos Famosos, na Globo

Lívia Andrade, 42, revelou que alguns participantes do Dança dos Famosos, do Caldeirão com Huck (Globo), não se falam nos bastidores.
O que aconteceu
Sem revelar nomes, Andrade disse torcer para que essas pessoas voltem a se falar durante o Dança. "Eu sei que tem a treta porque a própria pessoa me confirmou. Já tem a treta confirmada. Agora, pode ser o quê? O Domingão transforma as pessoas, tá? O ambiente transforma a pessoa. Então pode ser que aqui, de repente, esse passado sombrio fica uma coisa maravilhosa. Quem sabe uma boa convivência", declarou em entrevista ao portal Leo Dias.
Apresentadora deu uma dica para quem quiser adivinhar quem são os participantes que não se falam. "Pega o Domingão, o primeiro, o da apresentação das pessoas... No sofá da Hebe, amor, se vocês reparem bem, vocês vão catar [quem são]".
Ela também destacou que o atual elenco do Dança é repleto de estrelas, por isso rende bastante fofoca. "É muito babado nesse elenco. Tá rendendo! Nem começou e já tá rendendo. Eu fico ansiosa para chegar aqui na próxima gravação para saber o que aconteceu... E aí a gente fica comentando igual vocês aí em casa, quando vocês estão [assistindo] no sofá".
Lívia Andrade também opinou quem são os favoritos para vencer a disputa. Ela elogiou o desempenho de Silvero Pereira na primeira apresentação, mas destacou que Gracyanne Barbosa "é uma boa concorrente".
