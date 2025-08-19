Lívia Andrade expõe 'treta' no elenco do Dança dos Famosos, na Globo

Lívia Andrade, 42, revelou que alguns participantes do Dança dos Famosos, do Caldeirão com Huck (Globo), não se falam nos bastidores.

O que aconteceu

Sem revelar nomes, Andrade disse torcer para que essas pessoas voltem a se falar durante o Dança. "Eu sei que tem a treta porque a própria pessoa me confirmou. Já tem a treta confirmada. Agora, pode ser o quê? O Domingão transforma as pessoas, tá? O ambiente transforma a pessoa. Então pode ser que aqui, de repente, esse passado sombrio fica uma coisa maravilhosa. Quem sabe uma boa convivência", declarou em entrevista ao portal Leo Dias.

Apresentadora deu uma dica para quem quiser adivinhar quem são os participantes que não se falam. "Pega o Domingão, o primeiro, o da apresentação das pessoas... No sofá da Hebe, amor, se vocês reparem bem, vocês vão catar [quem são]".