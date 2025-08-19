Leonardo diz que foi expulso de casa por Poliana Rocha: 'Mais de uma vez'

Leonardo, 62, recordou a crise provocada em seu casamento com Poliana Rocha, 48, por conta das traições que cometeu no passado.

O que aconteceu

O cantor admitiu ter errado com a esposa e reforçou seu arrependimento para com ela. "Fiz muita besteira. Depois de certa idade, não tem como não fazer, né? Depois que conheci a Poliana, realmente as coisas mudaram muito. Dei um pouco de trabalho para ela ainda, todo mundo sabe disso, peço até perdão", reconheceu, em entrevista ao portal Leo Dias.

Ele acrescentou que, revoltada com as 'puladas de cerca', Poliana o expulsou de casa mais de uma vez. "Tive que pedir perdão para voltar para casa, porque ela me expulsou. E mais de uma vez. Falei que não ia sair, se quisesse, que saísse. 'A casa é grande, um fica na parte de trás, o outro da frente...' Perdoou mais uma vez e está perdoando até hoje."