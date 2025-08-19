Quem é Leonor Corrêa, irmã de Faustão confirmada no 'Aqui Agora', do SBT

O SBT confirmou Leonor Corrêa, 62, na direção do telejornal policial Aqui Agora, que voltou ao ar em uma edição especial para comemorar os 44 anos da emissora.
De volta ao SBT
Leonor Corrêa retorna ao canal após sete anos afastada. Sua última passagem na emissora foi em 2018, quando esteve por trás da produção da série "Z4". Com carreira consolidada na televisão, ela começou a trabalhar imediatamente na reformulação do programa policial.
Nascida em Araras (SP), Leonor é, além de diretora, jornalista, apresentadora e autora de novelas. Começou escrever crônicas e poesias em um jornal da cidade paulista aos 15 anos de idade.
Começou a carreira em 1985, na TV Princesa d'Oeste (atual afiliada da Record Campinas), onde comandou o programa "A Tarde é Mulher". Depois, em 1986, trabalhou como repórter da EPTV Campinas, afiliada à Globo.
É a irmã mais nova de Fausto Silva, o Faustão, 75. Ambos são filhos de Maury Corrêa da Silva e Cordélia Silva e têm mais quatro irmãs, que se tornaram professoras.
Foi redatora e diretora geral do Domingão do Faustão entre 1992 e 1999. Também dirigiu o irmão quando o comunicador migrou para a Band, em 2022.
Leonor Corrêa é a autora da versão brasileira de "Carinha de Anjo", exibida pelo SBT entre 2015 e 2018. Em 2019, a novelista iniciou os trabalhos de "Patinho Feio", remake mexicano previsto para 2022, mas a trama foi cancelada após atrasos da pandemia e ela acabou demitida do SBT.
A diretora chegou a pesar 126 kg. Em 2003, ela fez uma cirurgia de redução de estômago e dois anos depois já tinha perdido 59 kg. Segundo Leonor, a decisão de se submeter à operação se deu após o diagnóstico de diabetes e pressão alta.
O novo 'Aqui Agora'
O telejornal, exibido em São Paulo às 18h30, substitui o extinto Tá na Hora. Ícone da TV nos anos 1990, o Aqui Agora ficou famoso pelo estilo direto e popular. Para resgatar essa identidade, a versão atual aposta em reportagens curtas, de até dois minutos, gravadas em plano sequência, sempre com repórteres em movimento.
Outro detalhe que remete à fase clássica é a tradicional assinatura ao fim das matérias: "para o Aqui Agora". O recurso ficou marcado na voz de Gil Gomes (1940-2018). A vinheta e a trilha sonora originais também foram mantidas, apenas com ajustes técnicos.
Na bancada, o jornal conta com Daniele Brandi, Marco Pagetti e Geraldo Luís. Já Vinicius Rangel e Lisa Gomes aparecem ao vivo, direto das ruas de São Paulo.
