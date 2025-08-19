Quem é Leonor Corrêa, irmã de Faustão confirmada no 'Aqui Agora', do SBT

Começou a carreira em 1985, na TV Princesa d'Oeste (atual afiliada da Record Campinas), onde comandou o programa "A Tarde é Mulher". Depois, em 1986, trabalhou como repórter da EPTV Campinas, afiliada à Globo.

É a irmã mais nova de Fausto Silva, o Faustão, 75. Ambos são filhos de Maury Corrêa da Silva e Cordélia Silva e têm mais quatro irmãs, que se tornaram professoras.

Leonor Corrêa e Lorena Queiroz, protagonista de 'Carinha de Anjo' Imagem: Reprodução

Foi redatora e diretora geral do Domingão do Faustão entre 1992 e 1999. Também dirigiu o irmão quando o comunicador migrou para a Band, em 2022.

Leonor Corrêa é a autora da versão brasileira de "Carinha de Anjo", exibida pelo SBT entre 2015 e 2018. Em 2019, a novelista iniciou os trabalhos de "Patinho Feio", remake mexicano previsto para 2022, mas a trama foi cancelada após atrasos da pandemia e ela acabou demitida do SBT.

A diretora chegou a pesar 126 kg. Em 2003, ela fez uma cirurgia de redução de estômago e dois anos depois já tinha perdido 59 kg. Segundo Leonor, a decisão de se submeter à operação se deu após o diagnóstico de diabetes e pressão alta.