Ingênuo? Davi vira isca perfeita e fortalece planos diabólicos de Jaques

Após morte de Abel (Tony Ramos), a relação dos irmãos Samuel (Juan Paiva) e xxxx fica estremecida em meios aos planos malígnos de Jaques (Marcello Novaes).
O que vai acontecer
Enquanto Samuel fica cada vez mais desconfiado das atitudes de Jaques, Davi se aproxima do tio e acredita que o irmão esteja paranoico. Ingênuo, ele defende Jaques de todas as acusações feitas por Samuel — desde a sabotagem no carro de Abel (Tony Ramos) até a suspeita de desvio de dinheiro da Boaz.
Sem imaginar que tudo seja verdade, Davi ainda alerta o tio sobre as suspeitas do irmão, facilitando a defesa de Jaques, que consegue se antecipar em cada movimento. O vilão também aproveita a proximidade com o sobrinho para exibir um vídeo estrategicamente capturado, no qual Leo (Carla Moneke) aparece como culpada. Cenas estão previstas para irem ao ar a partir de 26 de agosto.
Com todas as câmeras instaladas na mansão, Jaques deixa de propósito sua carteira no quarto de Sofia (Elis Cabral). Leo, ao tentar devolver o objeto, é registrada pelas câmeras como a última pessoa a mexer na carteira. Surpreso, Davi não percebe a armação e segue defendendo o tio.
