Ingênuo? Davi vira isca perfeita e fortalece planos diabólicos de Jaques

Após morte de Abel (Tony Ramos), a relação dos irmãos Samuel (Juan Paiva) e xxxx fica estremecida em meios aos planos malígnos de Jaques (Marcello Novaes).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O que vai acontecer

Enquanto Samuel fica cada vez mais desconfiado das atitudes de Jaques, Davi se aproxima do tio e acredita que o irmão esteja paranoico. Ingênuo, ele defende Jaques de todas as acusações feitas por Samuel — desde a sabotagem no carro de Abel (Tony Ramos) até a suspeita de desvio de dinheiro da Boaz.