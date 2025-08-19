Influencers que deram banana e macaco de pelúcia a crianças são condenadas

A juíza Simone de Faria Ferraz considerou que o caso é configurado como racismo recreativo, com agravantes por serem cometidos contra crianças e por mais de uma pessoa. "Ao fazer jocoso o anseio de crianças entregando-lhes banana ou macaquinho de pelúcia, animalizando-as para além do humano, riram de suas opções cegas, em verdade sem escolha", diz trecho da decisão a qual Splash teve acesso.

A magistrada também destacou a monetização do conteúdo. "As rés perpetraram os crimes, monetizaram a dor das crianças, que talvez nunca se curem das ofensas".

A sentença traz informações sobre como as ações das influenciadoras afetaram as crianças. O menino de 10 anos passou a ter acompanhamento psicológico, mudou de escola e, segundo a mãe, "nunca mais foi o mesmo". A menina de 9 anos também passa por tratamento, e se afastou dos amigos, optando por brincar sozinha. Ambos sofreram com ofensas após a exposição criminosa.

Nota da defesa na íntegra

Em relação à recente sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de São Gonçalo, a defesa das rés manifesta total respeito ao Poder Judiciário, mas não concorda com a decisão.

As rés sempre colaboraram com o processo e confiam que a Justiça reconhecerá sua inocência. Por isso, será interposto recurso ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, visando a reforma da condenação.