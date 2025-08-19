SplashUOL
Harry Potter: nova série escala irmãos de Ron Weasley

A HBO acaba de divulgar a primeira imagem da família Weasley na nova série de Harry Potter.

O que aconteceu

Tristan e Gabriel Harland, Ruari Spooner e Gracie Cochrane interpretarão os irmãos de Ron. Eles viverão, respectivamente, os gêmeos Fred e George, Percy e Gina.

Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout darão vida ao trio formado por Harry, Hermione e Ron. A escalação dos protagonistas já havia sido divulgada.

O vencedor do Globo de Ouro John Lithgow interpretará Dumbledore. Outros membros do elenco já foram anunciados, como Paapa Essiedu no papel de Severus Snape.

A produção tem estreia prevista para 2027 no canal e na HBO Max. A séire já está sendo gravada nos estúdios da Warner Bros. em Leavesden na Inglaterra.

