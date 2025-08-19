Após vídeo rebolando, Gretchen reage a críticas sobre o corpo: 'Mal-amadas'

Gretchen agitou as redes sociais no fim de semana ao surgir rebolando de fio-dental durante um show em uma boate em Portugal. O registro, no entanto, também recebeu comentários negativos, que não passaram despercebidos pela cantora.

O que aconteceu

Para responder às críticas, a artista publicou um novo vídeo em seu Instagram. "O rabetão que as recalcadas, frustradas, mal-amadas, que não cuidam da sua vida, vem dizer: 'Ah, está com flacidez'. Mulher, vai se cuidar", disparou.

Gretchen também falou sobre os cuidados que mantém com o corpo. "Gente, eu tenho 66 anos, não tenho 30. Tenho que ir atrás de botar colágeno, de fazer ele se lembrar de como eu era na juventude", declarou. A artista explicou que, para preservar a boa forma, recorre a treinos localizados, à aplicação de PMMA, substância preenchedora utilizada para dar volume à região, e ao tratamento estético conhecido como round glúteo, que ajuda a levantar e modelar o bumbum, melhorando firmeza e contorno.