'Mente demoníaca': as reações ao trailer de 'Good Boy', terror com cãozinho

"Good Boy", filme de terror da perspectiva de um cachorrinho, ganhou o primeiro trailer. Na história, o animal se muda com os tutores para uma casa no interior, e logo testemunha forças sobrenaturais assombrando os humanos — fazendo de tudo para defendê-los.
O filme vai ser lançado em outubro nos EUA. Ainda não há confirmação da exibição no Brasil.
Veja o trailer
O vídeo de menos de 2 minutos deixou os "doglovers" em desespero: absolutamente ninguém quer que o cãozinho morra.
já fiquei com vontade de chorar vendo o trailer de good boy pqp que mente demoníaca pensou em fazer um filme do dog sofrendo??-- b̩̤̓̏̇́͋̔̍ĕ̤̇̀͒̈́l͈̤͈̹͒̀́̓i̛̖̖̣̍́̍̐-̛̜̜̖́͒̏́γ̀̒̏̈́͒ (@vampoison) August 19, 2025
Vi o trailer de "good boy" e senti uma vibe de coragem o cão covarde :c ai já tô com dó-- heli 🦊 (@sharpestsays) August 19, 2025
Independentemente da sua qualidade, Good Boy - uma história de terror onde o protagonista é um cão - vai ser um dos filmes do ano!-- Mr. Remedy (@TheRemedyBlog) August 19, 2025
É um conceito inovador para o género e, pela 1ª vez na história, todos querem que o herói sobreviva. Simples e eficaz.pic.twitter.com/HKKRX1k8VM
fiquei TENSA só com esse trailer, good boy, eu estou pronta pra dar 5 estrelas no letterboxd https://t.co/aAxptfWaoP-- ؘ (@aerutev) August 19, 2025
Só assisto se as entidades não fizeres nada de mal com o doguinho 🤧-- Raquel B. (@Raquel_BQ) August 10, 2025
