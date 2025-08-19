SplashUOL
'Mente demoníaca': as reações ao trailer de 'Good Boy', terror com cãozinho

De Splash, em São Paulo
Atualizada em
Cachorrinho é protagonista do filme de terror "Good boy" Imagem: Divulgação

"Good Boy", filme de terror da perspectiva de um cachorrinho, ganhou o primeiro trailer. Na história, o animal se muda com os tutores para uma casa no interior, e logo testemunha forças sobrenaturais assombrando os humanos — fazendo de tudo para defendê-los.

O filme vai ser lançado em outubro nos EUA. Ainda não há confirmação da exibição no Brasil.

Veja o trailer

O vídeo de menos de 2 minutos deixou os "doglovers" em desespero: absolutamente ninguém quer que o cãozinho morra.

