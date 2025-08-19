Fofoca Awards terá edição 2025 com mais prêmios para "fofoqueiros"

O Fofoca Awards anunciou que terá uma segunda edição com três novas categorias para premiar jornalistas de celebridades e programas de TV de entretenimento. O evento será realizado em 10 de setembro, em São Paulo, e terá transmissão pelo UOL.

No total, são oito categorias no prêmio - com 33 indicados. As novidades são: Programa de Fofoca em Rádio, Canal Youtube ou Podcast e Fofoca Internacional. As três citadas e a categoria @ de Fofoca terão votação popular em site divulgado pela organização.

O Fofoca Awards é apresentado por Keila Jimenez e Dennys Motta. O evento terá também uma recepção com tapete vermelho para os indicados e convidados. O red carpet e a apresentação terão transmissão ao vivo no canal do Youtube de Splash UOL.