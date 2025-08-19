Ex-garota do tempo do 'JN' surpreende com foto ao lado do filho de 32 anos

Fabiana Scaranzi, 60, usou as redes sociais para fazer uma homenagem ao filho Felipe Scaranzi pelo aniversário de 32 anos. Além da mensagem bonita da ex-garota do tempo do Jornal Nacional (Globo), o que chamou atenção dos seguidores foi a semelhança e a beleza de ambos.

O que aconteceu

Fabiana publicou um texto emocionante de homenagem de aniversário de Felipe. A jornalista disse que se inspira no filho por ser um homem "bondoso e generosa".