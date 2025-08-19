Ex-garota do tempo do 'JN' surpreende com foto ao lado do filho de 32 anos

Fabiana Scaranzi, 60, usou as redes sociais para fazer uma homenagem ao filho Felipe Scaranzi pelo aniversário de 32 anos. Além da mensagem bonita da ex-garota do tempo do Jornal Nacional (Globo), o que chamou atenção dos seguidores foi a semelhança e a beleza de ambos.
O que aconteceu
Fabiana publicou um texto emocionante de homenagem de aniversário de Felipe. A jornalista disse que se inspira no filho por ser um homem "bondoso e generosa".
Hoje todos os vivas vão pra você, Felipe. Num mundo tão acelerado e disperso, você é aquele que dá atenção, que escuta, que sempre tem uma palavra boa. Um cara determinado, leal, generoso, com um coração gigante que consegue unir tribos diferentes e inspirar todos que convivem com você.
Fabiana Scaranzi
Ela ainda exaltou o filho por ter se tornado um profissional bem-sucedido — sem revelar qual ramo de atuação de Felipe. "Meu filho, tenho muito orgulho do baita profissional que você se tornou! Parabéns por sua imensa dedicação! Eu desejo que você consiga realizar todos os seus sonhos e que não esqueça de se cuidar e se divertir na caminhada. Muitas vezes acabamos descobrindo que algumas caminhadas eram mais importantes do que alguns destinos."
A ex-garota do tempo do Jornal Nacional encerrou sua homenagem com uma declaração de amor ao filho: "Não há pessoa no planeta que eu ame mais do que você meu filho. Agradeço a Deus por ter me permitido ser sua mãe! Feliz aniversário! Te amo pra sempre!".
Nos comentários da homenagem, a grande semelhança entre mãe e filho não passou despercebido. "A mãe é tão linda e jovem que achei que fossem namorados", escreveu um seguidor. "Que lindos, quando olhei rapidamente, sem passar as demais fotos, achei que era um casal", disse outro fã. "Que mensagem linda, Fabiana! Parabéns, Felipe! Que seja um ano muito feliz e de muitas realizações!", desejou um terceiro internauta.
