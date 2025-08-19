'Êta Mundo Melhor!': Candinho ajuda filho biológico de modo emocionante

Hoje (19), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Estela corre perigo e Candinho entra em uma briga com Celso para proteger Samir.
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Estela acredita estar sendo seguida nas ruas, e acaba correndo perigo com Anabela. No capítulo seguinte, Celso aparecerá para ajudar a amada e sua irmã.
Candinho questiona as mentiras inventadas por Celso para Samir. Em seguida, o protagonista obriga Celso a pedir desculpas para Samir.
Cunegundes chega à casa de Candinho e discute com Medeia. Quinzinho vai ao dancing com Quincas, que é demitido neste mesmo dia.
Logo após, Cunegundes chega para buscar Quinzinho. Mais tarde, o personagem de Ary Fontoura diz para Francine que tem uma mina de esmeraldas.
Ainda nesta terça, Maria Divina pressiona Zé dos Porcos a se casar com ela. Simbá chantageia Zulma e Zenaide. Além disso, Zulma se irrita com a paixão de Candinho por Dita.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.