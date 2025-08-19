'Êta Mundo Melhor!': a revelação que vai devastar o coração de Dita

Dita vai ficar sabendo de uma informação delicada no capítulo desta quarta-feira (20) de "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
O que vai acontecer
Candinho aparece para ver a apresentação de Dita no concurso de rainha do rádio. Após o show, Dita e Candinho se reaproximam, mas a relação deve ser ameaçada por Zulma.
Zulma inventa para Dita que está namorando Candinho. A revelação - ainda que falsa - abala o coração de Dita e deve ajudar para que ela se mantenha longe do amado.
Ainda nesta quarta, Celso acode Estela e Anabela. Mais tarde, Cunegundes confronta Quinzinho e Francine se irrita, além disso, a veterana garante que irá se separar do marido.
Sabiá investiga sobre o ocorrido na noite em que foi dopado. Depois, Simbá afirma às crianças que é ele quem manda na casa de Zulma. O Comendador pressiona Tamires, que pede ajuda a Ernesto.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
