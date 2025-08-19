Piada do 'sem mundial': como 'Corra Que a Polícia Vem Aí' adaptou dublagem

A nova versão de "Corra Que a Polícia Vem Aí!" chegou aos cinemas brasileiros na última semana e, estrelado por Pamela Anderson e Liam Neeson, conta com uma dublagem que não somente preserva o humor clássico da saga de comédia, mas também o adapta com piadas e referências locais. Frank, vivido por Neeson, é dublado por Armando Tiraboscho; já Beth, Anderson, é Angelica Santos.
O trabalho, realizado por uma equipe que inclui o diretor de dublagem Wendel Bezerra e o roteirista e comediante Antônio Tabet, foi pensado para entregar ao público uma experiência que vá além da simples tradução — uma verdadeira localização cultural.
Para se ter uma ideia, sem estragar para quem não assistiu ao filme ainda, há diversas piadas de duplo sentido e também com clubes de futebol brasileiros.
Luciana Falcão, diretora de marketing da Paramount Pictures Brasil, destaca a Splash que o filme é um clássico dos anos 1990 que marcou gerações de brasileiros por meio de reprises na TV aberta. "Além de trabalharmos com a nostalgia, era importante trazer a localização das piadas, preservando o humor da época, mas com um toque atual", explica.
Para isso, a equipe contou com Wendel Bezerra, veterano da dublagem brasileira, e Antônio Tabet, conhecido por seu trabalho humorístico no canal Porta dos Fundos e no projeto LOL: Se Não Rir, Perde. Tabet foi responsável por adaptar o roteiro, inserindo trocadilhos, gírias e referências que ressoam com o público brasileiro.
Em entrevista exclusiva a Splash, Tabet explicou que este "cuidado" com como a tradução foi feita demonstra respeita pelo público brasileiro. Para ele, "Corra que a Polícia Vem Aí" não teve uma adaptação "besta" da dublagem, respeitando a obra original. "Não passaram pano, não infantilizaram o filme. Os criadores não pensaram 'vamos fazer um filme cheio de piadas pesadas, mas na dublagem vamos dar uma aliviada'. Por quê? O brasileiro que não fala inglês ou prefere dublado é menos inteligente? Tem menos capacidade de entender? Isso é puro preconceito, no fim das contas."
Pela primeira vez, uma produção entendeu que a dublagem deve manter as piadas e a intenção do filme original. Quando mudam tudo, é como se achassem que o público brasileiro é burro - que precisam fazer uma 'limpa' moral antes que o filme chegue às pessoas. Isso não é só preconceito: vira um problema sério. Quem decide essas coisas agem como se tivesse o direito de dizer: 'Quem assiste dublado não merece ver o filme como ele realmente é'. No fundo, isso beira o fascismo.
Tabet criticou a ideia de que filmes dublados precisam ser "suavizados" para o público nacional. "É quase um preconceito achar que o brasileiro que assiste dublado não tem capacidade de entender piadas mais ácidas. O filme original tem um humor, e a dublagem precisa respeitar isso", argumenta.
Existe quase que uma esquizofrenia brasileira, que vem da hipocrisia brasileira. Por exemplo, tem filme que tem piada muito pesada, e pode ser até filme de super-herói. Se você assiste à versão legendada, a piada está lá, legendada, em inglês. E aí quando dublam, passam o pano, tiram, atenuam? É uma loucura, é até a deturpação da obra.
Bezerra concorda e lembra que a sessão de pré-estreia em São Paulo foi um sucesso, com o público rindo das piadas adaptadas. "Quando você vê as pessoas perdendo falas porque continuam rindo da cena anterior, sabe que acertou."
Tabet revelou que cerca de 30% a 40% das piadas do filme exigiram adaptações para funcionarem no português. "Muitas piadas em inglês não fazem sentido se traduzidas literalmente. Nosso trabalho foi torná-las engraçadas para quem não está familiarizado com o contexto americano", explica."Se você assistir ao filme legendado e depois ao dublado, vai perceber que são experiências diferentes", comenta.
Ele também destacou que a Paramount deu liberdade para que o humor do filme não fosse "pasteurizado". "A orientação foi clara: queremos que seja engraçado, coerente e o menos politicamente correto possível", revela.
No entanto, o comediante ressalta que há uma diferença entre ser politicamente incorreto e ser ofensivo. "O filme tem piadas que podem fazer você rir e depois pensar 'será que eu deveria estar rindo disso?', mas não é algo agressivo. O importante é que a comédia seja, antes de tudo, engraçada."
Se você consegue ser engraçado, até quem poderia se ofender está mais preocupado em rir do que em procurar cabelo em ovo.
O papel do diretor de dublagem
Wendel Bezerra, diretor de dublagem, explicou que seu trabalho foi garantir que as piadas adaptadas funcionassem não apenas no texto, mas também na sincronia labial e no ritmo das cenas. "Tem filme dublado e tem filme falado. Nosso objetivo era que o público sentisse que aquelas piadas foram feitas para eles", afirma.
Um dos desafios foi lidar com referências culturais específicas dos EUA. Em uma cena, por exemplo, uma piada envolvendo times de futebol americano foi substituída por uma brincadeira com o Palmeiras — sem citar o nome diretamente, mas deixando claro para quem entende a referência. "A gente teve que rebolar para não infringir direitos de marca, mas mantendo o humor", brinca Bezerra.
Com um trabalho minucioso de adaptação de roteiro, direção de dublagem e uma pitada de humor local, a versão dublada respeita a inteligência e o gosto do espectador — seja ele fã da saga original ou novo no universo do clássico policial que não se leva a sério.
