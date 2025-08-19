Piada do 'sem mundial': como 'Corra Que a Polícia Vem Aí' adaptou dublagem

Pela primeira vez, uma produção entendeu que a dublagem deve manter as piadas e a intenção do filme original. Quando mudam tudo, é como se achassem que o público brasileiro é burro - que precisam fazer uma 'limpa' moral antes que o filme chegue às pessoas. Isso não é só preconceito: vira um problema sério. Quem decide essas coisas agem como se tivesse o direito de dizer: 'Quem assiste dublado não merece ver o filme como ele realmente é'. No fundo, isso beira o fascismo.

Antonio Tabet

Tabet criticou a ideia de que filmes dublados precisam ser "suavizados" para o público nacional. "É quase um preconceito achar que o brasileiro que assiste dublado não tem capacidade de entender piadas mais ácidas. O filme original tem um humor, e a dublagem precisa respeitar isso", argumenta.

Existe quase que uma esquizofrenia brasileira, que vem da hipocrisia brasileira. Por exemplo, tem filme que tem piada muito pesada, e pode ser até filme de super-herói. Se você assiste à versão legendada, a piada está lá, legendada, em inglês. E aí quando dublam, passam o pano, tiram, atenuam? É uma loucura, é até a deturpação da obra.

Bezerra concorda e lembra que a sessão de pré-estreia em São Paulo foi um sucesso, com o público rindo das piadas adaptadas. "Quando você vê as pessoas perdendo falas porque continuam rindo da cena anterior, sabe que acertou."

Tabet revelou que cerca de 30% a 40% das piadas do filme exigiram adaptações para funcionarem no português. "Muitas piadas em inglês não fazem sentido se traduzidas literalmente. Nosso trabalho foi torná-las engraçadas para quem não está familiarizado com o contexto americano", explica."Se você assistir ao filme legendado e depois ao dublado, vai perceber que são experiências diferentes", comenta.