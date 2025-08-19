Chico Barney: Globo erra ao tirar ao vivo de 24 horas do 'Estrela da Casa'
O "Estrela da Casa" (TV Globo), que estreia a segunda temporada em 25 de agosto, terá transmissão ao vivo na Globoplay limitada a 16 horas diárias, das 10h às 2h.
Para Chico Barney, colunista de Splash, a decisão compromete um dos principais atrativos de reality show: a fofoca entre os participantes. No Central Splash, ele opinou que a mudança pode afastar o público interessado nos bastidores, já que parte da convivência não será exibida.
O Estrela da Casa erra ao abrir mão do aspecto da fofoca no reality show. O que faz um artista se tornar estrela é também o interesse do público em sua vida pessoal. Grandes obras da música se constroem em torno de fofoca. As pessoas querem saber dos bastidores. Ao focar só no artístico, a Globo perde uma chance e vende errado o programa. Gostamos dos artistas porque gostamos de fofoca. Veja Taylor Swift, Demi Lovato, Justin Bieber. Queremos 24 horas de Estrela da Casa. Chico Barney
Bárbara Saryne, apresentadora do Central Splash, vê tendência de novos formatos no entretenimento. "Agora temos pay-per-view híbrido, com momentos fora do ar. Só descobrimos o que rolou pelos participantes depois ou por colunistas. Isso cria um clima de fofoca, pois dependemos de apuração de bastidores."
A emissora destacou que o foco do programa é o desenvolvimento profissional e artístico dos participantes. "O descanso da voz, corpo e mente será prioridade (...) Se algo relevante ocorrer fora desse período, será exibido no programa ao vivo, na TV Globo", disse o canal em nota enviada a Splash.
Para Bárbara, a mudança pode priorizar a música, objeto principal do reality show. "Acho que é mais sobre dinâmica: quem vai para batalha, como acontecem eliminações, se terá jurado ou não. Isso já diferencia o formato e deixa claro que o foco é a música."
O "Estrela da Casa" teve transmissão 24 horas na primeira temporada. O reality show estreou em 2024, com apresentação de Ana Clara, e seguiu o padrão de ao vivo do BBB, com sinal em tempo real disponível 24 horas e à disposição dos assinantes do Globoplay.
