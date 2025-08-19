Chico Barney: Globo erra ao tirar ao vivo de 24 horas do 'Estrela da Casa'

O "Estrela da Casa" (TV Globo), que estreia a segunda temporada em 25 de agosto, terá transmissão ao vivo na Globoplay limitada a 16 horas diárias, das 10h às 2h.

Para Chico Barney, colunista de Splash, a decisão compromete um dos principais atrativos de reality show: a fofoca entre os participantes. No Central Splash, ele opinou que a mudança pode afastar o público interessado nos bastidores, já que parte da convivência não será exibida.