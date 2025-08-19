Chico: Afonso é um imprestável e não importa o que 'Vale Tudo' diga

A semana está agitada em "Vale Tudo", com Maria de Fátima vivendo momentos dramáticos —com direito a se jogar de uma escada, e Celina colocando ela contra a parede sobre sua relação com Afonso. Este foi um dos temas do Central Splash desta terça-feira (19).
Quando Maria de Fátima disse estar grávida, Celina mostrou provas de que Afonso seria estéril e não poderia ter filhos. Desesperada e sabendo que o filho é de César, ela resolveu se jogar de uma escada para tentar perder a criança.
Acho que [a história] nos prende. A gente viu muita desinteligência dos personagens, mas é aquilo, a novela é para despertar uma emoção na gente. Ora sentir raiva, ora se conectar e sentir pena de algum personagem. Eu acho que causa isso (…) Gostei de como a cena aconteceu e toda essa discussão entre Celina e Maria de Fátima
Bárbara Saryne
A apresentadora do Central ainda opina dizendo que essa troca entre as personagens apresenta uma outra faceta especialmente de Celina. Ela deixa de ser apenas a "tia boazinha", mas também consegue bolar um plano e fazer uma chantagem. Chico diz que ela está mais perto do 'vilanismo' do que o público imagina. "Ela está fazendo tortura psicológica".
Diante desse cenário todo, de gravidez, quedas na escada e enganações, Chico também acredita que tem um personagem nesse bolo que está sendo alvo de uma limpeza de imagem: Afonso. Para o apresentador, ele tem sido vendido como bom moço e trabalhador, mas tudo não passa de uma tentativa falha de transformá-lo em um homem bom.
O Afonso é um vagabundo sim, um imprestável sim, e não importa o que a novela diga a partir de agora. Será mentira!
Chico Barney
