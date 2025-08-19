Chico: Afonso é um imprestável e não importa o que 'Vale Tudo' diga

A semana está agitada em "Vale Tudo", com Maria de Fátima vivendo momentos dramáticos —com direito a se jogar de uma escada, e Celina colocando ela contra a parede sobre sua relação com Afonso. Este foi um dos temas do Central Splash desta terça-feira (19).

Quando Maria de Fátima disse estar grávida, Celina mostrou provas de que Afonso seria estéril e não poderia ter filhos. Desesperada e sabendo que o filho é de César, ela resolveu se jogar de uma escada para tentar perder a criança.