Anjo e grana alta: 2 mudanças marcantes em 'Vale Tudo' após prisão de Ivan

Após ir para a cadeia, Ivan (Renato Góes) recebe ajuda inesperada amanhã, quarta-feira (20), em "Vale Tudo" (Globo). Isso não aconteceu na primeira versão da novela.
O que vai acontecer
Odete finge surpresa ao ser avisada pela Polícia Federal que Ivan foi preso. Não demora muito para que o ex-TCA se dê conta de que caiu na armação da vilã.
Gilda avisa a Raquel sobre a prisão de Ivan. Sem paciência e morrendo de ódio, acusa Odete na delegacia.
Generosa, Aldeíde se oferece para emprestar o dinheiro da fiança de Ivan. Com isso, ele consegue ser solto rapidamente. Essa é uma das mudanças feitas no roteiro original de "Vale Tudo".
Em 1988, Ivan foi preso somente no final da trama e foi condenado a dois anos de reclusão. Ele não recebeu ajuda financeira de amigos e também demorou para deixar a cadeia, onde escreveu um livro intitulado "Vale Tudo".
Também nesta quarta (20), Maria de Fátima conta a César que conseguiu apressar o exame de DNA subornando uma funcionária do laboratório. Ela afirma que o resultado confirma a paternidade do amante. No fim, Sardinha procura Afonso dizendo que tem provas contra Maria de Fátima.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
