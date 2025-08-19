SplashUOL
Novo filme de Sydney Sweeney fracassa após acusação de eugenia em comercial

Colaboração para Splash, em São Paulo
Novo filme Sydney Sweeney fracassou nos cinemas
Imagem: Reprodução

Um dos nomes mais populares de Hollywood na atualidade, Sydney Sweeney, 27, viu seu novo filme, "Americana", fracassar nas bilheterias em meio a uma polêmica de eugenia que envolve seu nome diretamente na ação publicitária de uma grife de roupas.

O que aconteceu

Sweeney é a protagonista do thriller policial "Americana". O filme estreou nos cinemas dos Estados Unidos no último final de semana, mas o longa arrecadou apenas US$ 840 mil, considerado um fracasso. Os dados são do site The Hollywood Reporter.

Filme estreou com destaque nos cinemas norte-americanos, mas não emplacou na bilheteria. O longa, que foi exibido em 1.100 cinemas do país, é dirigido por Tony Tost e tem no elenco, além de Sydney, nomes como Paul Walter Hauser e Halsey. O filme foi criado em 2023, pela Bron Studios, empresa que faliu. Os direitos foram adquiridos pela Lionsgate no ano passado.

Lionsgate pagou US$ 3 milhões pelos direitos do filme. A produção, no total, custou cerca de US$ 9 milhões. A Lionsgate tem acordo para lançar o filme no streaming do Starz, nos EUA. À imprensa norte-americana, a produtora negou decepção com o faturamento de "Americana" em seu primeiro final de semana nos cinemas.

Entenda a polêmica com Sydney

Conhecida por produções como "Euphoria" e "Imaculada", Sidney Sweeney esteve no centro de uma polêmica que envolve acusações de eugenia e racismo. A origem de toda a polêmica está em uma campanha publicitária estrelada recentemente pela atriz para a marca de roupas American Eagle.

Na ação publicitária, Sydney usa roupas da marca e destaca o slogan "Sydney Sweeney has great jeans". Polêmica está no trocadilho feito entre as expressões "jeans e "genes", em que a atriz seria considerada um exemplo de "herança genética" boa para se perpetuar.

Na propaganda, Sweeney afirma: "Genes são passados de pai para filho, normalmente determinando traços como cor de cabelo, personalidade e até a cor do olho. Meus jeans são azuis". Enquanto fala, a câmera foca nos olhos da artista.

Marca foi acusada de colocar no ar uma ação eugenista e fazer apologia à supremacia branca. Após a polêmica, a American Eagle se pronunciou, negou as acusações e disse que "continuará celebrando a forma como todos usam os seus jeans", que são "incríveis e ficam bem em todo mundo".

Campanha polêmica foi elogiada pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O político é do partido republicano, mas legenda à qual Sydney é filiada. Vale destacar que, até o momento, a atriz não se manifestou sobre as críticas.

