Novo filme de Sydney Sweeney fracassa após acusação de eugenia em comercial

Um dos nomes mais populares de Hollywood na atualidade, Sydney Sweeney, 27, viu seu novo filme, "Americana", fracassar nas bilheterias em meio a uma polêmica de eugenia que envolve seu nome diretamente na ação publicitária de uma grife de roupas.
O que aconteceu
Sweeney é a protagonista do thriller policial "Americana". O filme estreou nos cinemas dos Estados Unidos no último final de semana, mas o longa arrecadou apenas US$ 840 mil, considerado um fracasso. Os dados são do site The Hollywood Reporter.
Filme estreou com destaque nos cinemas norte-americanos, mas não emplacou na bilheteria. O longa, que foi exibido em 1.100 cinemas do país, é dirigido por Tony Tost e tem no elenco, além de Sydney, nomes como Paul Walter Hauser e Halsey. O filme foi criado em 2023, pela Bron Studios, empresa que faliu. Os direitos foram adquiridos pela Lionsgate no ano passado.
Lionsgate pagou US$ 3 milhões pelos direitos do filme. A produção, no total, custou cerca de US$ 9 milhões. A Lionsgate tem acordo para lançar o filme no streaming do Starz, nos EUA. À imprensa norte-americana, a produtora negou decepção com o faturamento de "Americana" em seu primeiro final de semana nos cinemas.
Entenda a polêmica com Sydney
Conhecida por produções como "Euphoria" e "Imaculada", Sidney Sweeney esteve no centro de uma polêmica que envolve acusações de eugenia e racismo. A origem de toda a polêmica está em uma campanha publicitária estrelada recentemente pela atriz para a marca de roupas American Eagle.
Na ação publicitária, Sydney usa roupas da marca e destaca o slogan "Sydney Sweeney has great jeans". Polêmica está no trocadilho feito entre as expressões "jeans e "genes", em que a atriz seria considerada um exemplo de "herança genética" boa para se perpetuar.
Na propaganda, Sweeney afirma: "Genes são passados de pai para filho, normalmente determinando traços como cor de cabelo, personalidade e até a cor do olho. Meus jeans são azuis". Enquanto fala, a câmera foca nos olhos da artista.
Marca foi acusada de colocar no ar uma ação eugenista e fazer apologia à supremacia branca. Após a polêmica, a American Eagle se pronunciou, negou as acusações e disse que "continuará celebrando a forma como todos usam os seus jeans", que são "incríveis e ficam bem em todo mundo".
Campanha polêmica foi elogiada pelo presidente dos EUA, Donald Trump. O político é do partido republicano, mas legenda à qual Sydney é filiada. Vale destacar que, até o momento, a atriz não se manifestou sobre as críticas.
