Amanda Kimberlly nega que tenha pedido para Biancardi apagar foto de Helena

Amanda Kimberlly, mãe de Helena, sua filha com Neymar, negou ter pedido que Bruna Biancardi apagasse uma foto em que a menina aparecia com a irmã Mavie. Ela também expôs ataques que a menina recebe nas redes sociais.
O que aconteceu
Bruna Biancardi publicou um carrossel de fotos ontem, e Helena aparecia em uma foto ao lado de Mavie. A foto foi deletada, e Bruna explicou em um comentário que apagou a pedido de Amanda. O comentário em que Bruna se explicou já não está mais disponível.
A mãe de Helena explicou, com prints da conversa que seria com Bruna, que pediu para ser comunicada dessas publicações. "Em momento algum pedi para que apagassem a foto da minha filha com a irmã. O que sempre peço é ser comunicada antes de qualquer publicação — por respeito e para que eu possa me preparar para os comentários que, infelizmente, muitas vezes são cruéis", escreveu.
Ela também mostrou montagens de pessoas que distorceram o rosto da criança e até apagaram ela da foto. "Minha filha recebe críticas e montagens horríveis, que desfiguram sua imagem todos os dias... e eu, mãe, não posso controlar/proteger a imagem dela?"
Amanda ainda disse que sempre teve um "canal de comunicação respeitoso" com Bruna. "Se for para expor uma narrativa nas redes sociais, que seja uma narrativa justa, que favoreça ambos e traga paz para as duas famílias", concluiu.
