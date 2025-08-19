Amanda Kimberlly nega que tenha pedido para Biancardi apagar foto de Helena

Amanda Kimberlly, mãe de Helena, sua filha com Neymar, negou ter pedido que Bruna Biancardi apagasse uma foto em que a menina aparecia com a irmã Mavie. Ela também expôs ataques que a menina recebe nas redes sociais.

O que aconteceu

Bruna Biancardi publicou um carrossel de fotos ontem, e Helena aparecia em uma foto ao lado de Mavie. A foto foi deletada, e Bruna explicou em um comentário que apagou a pedido de Amanda. O comentário em que Bruna se explicou já não está mais disponível.

A mãe de Helena explicou, com prints da conversa que seria com Bruna, que pediu para ser comunicada dessas publicações. "Em momento algum pedi para que apagassem a foto da minha filha com a irmã. O que sempre peço é ser comunicada antes de qualquer publicação — por respeito e para que eu possa me preparar para os comentários que, infelizmente, muitas vezes são cruéis", escreveu.