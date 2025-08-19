'A Viagem': como Paty trai e magoa a própria mãe da pior forma

Paty (Viviane Pinheiro) vai cometer um erro que deixará Diná (Christiane Torloni) possessa em "A Viagem", exibida no Vale a Pena Ver de Novo.
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que acontece
Em breve, Paty conhece Lisa (Andréa Beltrão). A menina é apresentada à moça por Diná, que revela à filha que Lisa é a noiva de Téo (Maurício Mattar).
Alguns dias depois, Paty diz à mãe que sua boneca se chama Lisa. A escolha do nome se torna motivo de desespero para Diná, que mesmo já separada de Téo há um tempo, precisa lidar com a proximidade e admiração da garota pela "madrasta".
Por onde anda Viviane Pinheiro?
Viviane Pinheiro tinha apenas cinco anos quando deu vida a Paty em "A Viagem". Ela fez o teste após dizer para a mãe que gostaria de atuar em novelas. Ela contracenou diretamente com Maurício Mattar e Christiane Torloni, um dos casais principais da trama de Ivani Ribeiro.
"A Viagem" foi a única novela da carreira de Viviane, que diz guardar boas lembranças dos bastidores da Globo. Em entrevista ao extinto Vídeo Show, em 2006, a ex-atriz mirim relembrou com carinho o convívio com o elenco da trama espírita, sobretudo com Maurício Mattar.
Ficamos muito apegados. Maurício sempre foi muito atencioso comigo e, quando a novela acabou, sentia saudades dele. Ligava pra casa dele. Viviane Pinheiro
Ela largou a carreira artística e se formou em publicidade em 2009. Hoje, aos 35 anos, é coordenadora de marketing na FGV (Fundação Getúlio Vargas), onde trabalha desde agosto de 2018. Em seu Linkedin, há informações sobre cursos de extensão e pós-graduação em sua área de atuação.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.