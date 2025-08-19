'A Viagem': como Paty trai e magoa a própria mãe da pior forma

Alguns dias depois, Paty diz à mãe que sua boneca se chama Lisa. A escolha do nome se torna motivo de desespero para Diná, que mesmo já separada de Téo há um tempo, precisa lidar com a proximidade e admiração da garota pela "madrasta".

Por onde anda Viviane Pinheiro?

Viviane Pinheiro tinha apenas cinco anos quando deu vida a Paty em "A Viagem". Ela fez o teste após dizer para a mãe que gostaria de atuar em novelas. Ela contracenou diretamente com Maurício Mattar e Christiane Torloni, um dos casais principais da trama de Ivani Ribeiro.

Viviane Pinheiro, que fez Patty em 'A Viagem', com Maurício Mattar e Christiane Torloni Imagem: Divulgação/Globo

"A Viagem" foi a única novela da carreira de Viviane, que diz guardar boas lembranças dos bastidores da Globo. Em entrevista ao extinto Vídeo Show, em 2006, a ex-atriz mirim relembrou com carinho o convívio com o elenco da trama espírita, sobretudo com Maurício Mattar.