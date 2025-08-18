Yudi e esposa fazem plano para arrecadar dinheiro antes de mudarem de país

Yudi Tamashiro e a esposa, Mila, querem se mudar para o Japão em três meses.

O que aconteceu

Eles vão fazer um bazar antes da mudança. "A gente está precisando de quê? De dinheiro, temos que ser verdadeiros", disse Yudi num vídeo nas redes sociais.

Mila explicou que, além do dinheiro, o bazar também vai facilitar a mudança. "Não dá para levar tudo. Não são coisas que eu não queria ficar. Eu quero ficar, mas não compensa levar para lá. Com esse dinheiro que a gente vai arrecadar, eu compro lá coisas novas".