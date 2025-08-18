Yudi e esposa fazem plano para arrecadar dinheiro antes de mudarem de país

Yudi Tamashiro e a esposa, Mila, querem se mudar para o Japão em três meses.
O que aconteceu
Eles vão fazer um bazar antes da mudança. "A gente está precisando de quê? De dinheiro, temos que ser verdadeiros", disse Yudi num vídeo nas redes sociais.
Mila explicou que, além do dinheiro, o bazar também vai facilitar a mudança. "Não dá para levar tudo. Não são coisas que eu não queria ficar. Eu quero ficar, mas não compensa levar para lá. Com esse dinheiro que a gente vai arrecadar, eu compro lá coisas novas".
É mais fácil do que a gente pegar um contêiner e levar para lá porque fica muito caro. Então é melhor vender aqui e comprar lá. Yudi Tamashiro
A família pretende vender roupas e outros objetos. Os móveis serão vendidos com a casa, mas no bazar estarão disponíveis itens de decoração, alguns eletrodomésticos, bicicletas e jogos de panela.
Eles pediram ajuda para decidir o formato do bazar. Mila considerou deixar o público entrar em sua casa, mas questionou se o condomínio permitiria. Já Yudi sugeriu fazer as vendas virtualmente.
