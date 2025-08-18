Viih Tube posa com barriga de fora e mostra resultado de cirurgia abdominal

Viih Tube, 25, exibiu a forma física após passar por uma série de procedimentos estéticos em junho.

O que aconteceu

Viih posou para selfie durante rotina fitness na manhã desta segunda-feira. A influenciadora usou calça de ginástica e um top, que evidenciou seu abdômen após as cirurgias para retirada de pele e gordura.

Influenciadora passou por procedimentos estéticos em junho. Na ocasião, ela contou que fez lipoaspiração, abdominoplastia e reconstrução dos seios, além de uma cirurgia para retirada de hérnia umbilical.