Viih Tube posa com barriga de fora e mostra resultado de cirurgia abdominal

Viih Tube, 25, exibiu a forma física após passar por uma série de procedimentos estéticos em junho.
O que aconteceu
Viih posou para selfie durante rotina fitness na manhã desta segunda-feira. A influenciadora usou calça de ginástica e um top, que evidenciou seu abdômen após as cirurgias para retirada de pele e gordura.
Influenciadora passou por procedimentos estéticos em junho. Na ocasião, ela contou que fez lipoaspiração, abdominoplastia e reconstrução dos seios, além de uma cirurgia para retirada de hérnia umbilical.
Ela também conseguiu eliminar 15 kg com a ajuda de musculação. A famosa explicou que os procedimentos estéticos eram necessários para retirar a "pele que sobrou" após "emagrecer muito".
Após a realização das intervenções cirúrgicas, ela contou que eliminou mais 6 kg. "Mas eu continuo comendo bem, comendo certinho e treinando. Voltei a treinar, o médico liberou. Então, também é mérito meu ter emagrecido. Mas, gente, a cirurgia é uma lipo... Então você perde gordura, você perde pele".
Viih Tube decidiu realizar as cirurgias após passar por duas gravidezes próximas uma da outra. Ela é mãe de Lua e Ravi, do relacionamento com Eliezer.
