'Vale Tudo' hoje (18): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Bella Campos como Maria de Fátima em 'Vale Tudo'
Bella Campos como Maria de Fátima em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (18) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Raquel vê quando Maria de Fátima é levada para o hospital. Maria de Fátima se desespera ao saber que o que fez não afetou sua gravidez. A médica avisa a Afonso que Maria de Fátima está grávida. Celina confronta Maria de Fátima. Afonso fica intrigado ao sentir falta de uma pasta com relatórios da TCA. Maria de Fátima diz a César que os gêmeos que Solange espera podem ser de Afonso. Maria de Fátima suborna uma funcionária do laboratório e descobre que o exame de Afonso que Celina lhe mostrou é falso. Maria de Fátima planeja fazer Solange perder os bebês. Enquanto César distrai Sardinha e Solange na Tomorrow, Maria de Fátima entra na casa de Solange para manipular os remédios da diretora de criação.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

